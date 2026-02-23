Ce hacker a utilisé l’IA pour attaquer 55 pays en cinq semaines

L’intelligence artificielle transforme désormais les méthodes des cybercriminels. Un hacker a utilisé des outils d’IA pour automatiser ses attaques à grande échelle. En cinq semaines, il a compromis 600 pare-feu dans 55 pays.

Hackers imitent demandeur emploi
Crédits : 123RF

L’IA n’est plus seulement un outil d’assistance pour rédiger du texte ou générer des images. Elle s’impose aussi dans le monde de la cybersécurité. En 2025, des chercheurs ont découvert PromptLock, le premier ransomware capable de générer automatiquement du code malveillant grâce à un modèle d’intelligence artificielle. Ce programme adaptait ses scripts en temps réel selon la cible. Cette évolution a marqué un tournant dans la manière dont les attaques peuvent être conçues.

Les grandes entreprises utilisent aussi l’IA pour contrer ces menaces. Microsoft a récemment bloqué un malware conçu avec l’aide d’une intelligence artificielle grâce à son propre système d’analyse automatisé. Les outils de détection s’appuient désormais sur des modèles capables d’identifier des comportements suspects en quelques secondes. La cybersécurité entre dans une nouvelle phase où cette technologie agit des deux côtés. Mais certains pirates franchissent une étape supplémentaire en automatisant des campagnes internationales.

Un pirate russe compromet 600 pare-feu Fortinet dans 55 pays grâce à des outils d’IA

Amazon a révélé qu’un hacker russophone a mené une vaste campagne entre le 11 janvier et le 18 février 2026. En cinq semaines, il a compromis plus de 600 pare-feu Fortinet FortiGate. Les attaques ont touché des organisations en Asie du Sud, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique de l’Ouest et en Europe du Nord. Le pirate n’a exploité aucune faille inconnue. Il a ciblé des interfaces d’administration exposées sur Internet et protégé par de simples mots de passe, sans authentification multifactorielle.

Une fois l’accès obtenu, il a extrait les configurations des appareils, incluant identifiants VPN et architecture réseau. Il a ensuite utilisé des outils développés en Python et en Go, dont le code présente des traces typiques de génération par IA. Ces programmes analysaient automatiquement les réseaux internes, identifiaient les contrôleurs de domaine et recherchaient des serveurs de sauvegarde comme Veeam.

Un système personnalisé, baptisé ARXON, servait d’intermédiaire entre les données volées et des modèles d’IA commerciaux. L’attaquant demandait même à ces services de générer des plans détaillés pour progresser dans les réseaux compromis. Amazon estime que son niveau technique était moyen, mais fortement amplifié par l'intelligence artificielle.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Alerte sécurité : ce logiciel espion parvient à désactiver les voyants caméra et micro de l’iPhone

Apple affiche un point vert ou orange quand une application utilise la caméra ou le micro. Cette fonction protège les utilisateurs contre les écoutes discrètes. Un logiciel espion parvient pourtant…

Nothing dévoile le design et le Glyph Bar de son nouveau Phone (4a)

Le Nothing Phone (4a) se dévoile avec un nouveau design et un Glyph Bar plus lumineux. À quelques jours du lancement du smartphone de milieu de gamme, voici les nouvelles…

Panne importante chez OVH, une partie du web français est hors-ligne

Une panne chez l’hébergeur OVH provoque l’indisponibilité de nombreux sites web. L’entreprise a commencé à communiquer sur l’incident, mais on ne sait pas quand la situation pourra revenir à la…

Android 17 : voici la liste des smartphones Poco compatibles, êtes-vous concernés ?

Alors qu’Android 17 vient de faire ses premiers pas en bêta sur les Google Pixel, une question se pose : quels sont les appareils de Xiaomi estampillés Poco qui recevront Android…

Vous avez 9300 euros de côté ? Vous avez de quoi acheter cette version luxueuse de l’iPhone Air

Caviar vient de dévoiler sa nouvelle création hors de prix : un iPhone Air certi d’or 24K et de décorations à inspirées de l’Art Nouveau. La fiche technique, quant à…

Ce smartphone est le plus puissant du moment d’après le dernier classement d’AnTuTu

Chaque mois, AnTuTu dévoile le classement des smartphones les plus puissants. En ce début d’année 2026, une tendance se confirme très clairement. Voyons qui a raflé la première place. Mesurer…

Galaxy Buds 4 Pro : (presque) toutes leurs nouveautés ont fuité, voici à quoi vous attendre

Alors qu’ils ne seront lancés officiellement que le 25 février, les Galaxy Buds 4 Pro n’ont déjà presque plus de secrets pour nous. Et si une fonction très attendue aurait…

Il transforme son Steam Deck en Nintendo DS géante pour une centaine d’euros

Un internaute a rajouté un deuxième écran à son Steam Decck, transformant la console portable en Nintendo DS nouvelle génération. Une modification facile à réaliser et relativement bon marché. Quand…

Samsung Galaxy S26 Ultra : cette fuite annonce le pire scénario possible concernant son prix

Personne ne semble se mettre d’accord sur le prix véritable des Galaxy S26, et la dernière fuite en date n’est pas vraiment rassurante. Selon un média coréen, Samsung se préparerait…

Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Sans réelle surprise, on apprend via une fuite sur le réseau social Weibo que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier la grande nouveauté des Galaxy S26. Selon le leaker,…