Android 17 : Google persiste avec ce choix visuel et ça ne va pas plaire à tout le monde

Android 16 a représenté une refonte majeure de l’interface, mais Android 17 devrait plutôt s’inscrire dans sa continuité. En témoigne un choix esthétique qui devrait être renforcé par Google. Déjà controversé, il risque, encore une fois, de ne pas faire l’unanimité, mais une parade existe.

L’an dernier, l’interface d’Android 16 a fait l’objet d’une refonte majeure avec l’arrivée du design Material 3 Expressive. L’une des nouveautés introduites par cette mise à jour d’ampleur a été les effets de flou que l’on retrouve notamment dans les panneaux de notifications et de paramètres rapides.

Si l’objectif de Google était de « flouter subtilement » l’arrière-plan afin de créer un « sentiment de profondeur, pour que les animations paraissent légères et que vous restiez conscient des applications utilisées en arrière-plan », il se trouve que ce choix n’a pas fait l’unanimité. Mauvaise nouvelle pour ceux qui n’apprécient pas ces effets de flou : il semble qu’Android 17 s’inscrive dans la continuité d’Android 16 et en ajoute encore davantage.

Google va renforcer les effets de flou avec Android 17

Android 17 – aussi connu sous le nom de code Cinnamon Bun – devrait être déployé au mois de juin prochain. Plusieurs fonctionnalités, qui devraient être apportées par cette mise à jour – ont déjà fuité. Dans le lot figurent de bonnes nouvelles : un verrouillage d’applications natif, ou encore le retour tant attendu d’un raccourci disparu. Mais d’autres nouveautés pourraient faire grincer des dents certains utilisateurs.

Nos confrères de 9to5Google ont repéré des indicateurs système qui suggèrent l’introduction de davantage de flou avec Android 17 – le nom de ce style étant « blur » (flou, dans la langue de Molière). L’objectif est double : permettre aux utilisateurs de deviner ce qui se trouve derrière, tout en empêchant l’arrière-plan de devenir une distraction.

Parmi les éléments de l’interface système qui seront floutés, la barre de volume d’Android 17 est prise en exemple : elle devrait arborer un aspect translucide. Ainsi, elle permettra de voir le fond d’écran et les applications de l’écran d’accueil, mais également de distinguer ce qui se trouve derrière au sein d’une application. Deux choses sont à noter : les effets de flou seront teintés selon le thème de couleurs dynamiques de l’utilisateur et ils devraient, pour le moment, ne pas s’appliquer aux applications.

Toutefois, pour certains utilisateurs, le flou est perçu comme une nuisance pour la lisibilité qui engendre, pour eux, des problèmes d’accessibilité. Par chance, le nouveau style d’Android se veut plus subtil que le Liquid Glass d’Apple et, surtout, il existe un moyen de désactiver ces effets de flou via Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement.