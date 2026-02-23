Il transforme son Steam Deck en Nintendo DS géante pour une centaine d’euros

Un internaute a rajouté un deuxième écran à son Steam Decck, transformant la console portable en Nintendo DS nouvelle génération. Une modification facile à réaliser et relativement bon marché.

Quand vous achetez une console portable, vous vous contentez généralement de vous en servir telle quelle. Surtout s'il s'agit, par exemple, d'un Steam Deck avec sa bibliothèque de jeux quasi-infinie. Mais ce n'est pas encore assez pour certains internautes. D'autant qu'il est assez facile d'installer des émulateurs sur la machine de Valve et de multiplier les possibilités. Tous n'ont pas un fonctionnement optimal cela dit. L'exemple le plus parlant étant la Nintendo DS.

L'émulation de la portable de Nintendo et ses deux écrans passe soit par un affichage côte à côte, soit par un bouton permettant de basculer de l'un à l'autre. L'idéal serait tout de même d'avoir un deuxième écran physique pour une expérience au plus proche de celle d'origine. Et bien figurez-vous que la personne répondant au pseudonyme de rediiboy sur Reddit a trouvé un moyen d'y parvenir moyennant un peu plus d'une centaine d'euros.

Un deuxième écran sur le Steam Deck ? C'est possible, la preuve

Le principe est extrêmement simple . Il suffit d'un écran externe avec branchement en USB-C et d'un support magnétique à l'origine prévu pour un smartphone. Coût total de l'opération si l'on reprend les même modèles que ceux choisi par reddiboy : 120 euros environ. Plus qu'à lancer l'émulateur Nintendo DS de son choix et le tour est joué. Si vous êtes habitué aux écrans 4,88 pouces de la portable, vous allez apprécier le confort offert par cette configuration.

Le seul inconvénient est qu'ici le support magnétique pourrait avoir un impact négatif sur le ventilateur du Steam Deck. Rediiboy explique n'avoir eu aucun souci jusqu'à présent et semble prêt à prendre le risque. À vous de voir si c'est le cas pour vous aussi. L'écran et le support utilisés sont disponibles entre autres sur Amazon si le cœur vous en dit.