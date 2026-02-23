Il transforme son Steam Deck en Nintendo DS géante pour une centaine d’euros

Un internaute a rajouté un deuxième écran à son Steam Decck, transformant la console portable en Nintendo DS nouvelle génération. Une modification facile à réaliser et relativement bon marché.

Steam Deck

Quand vous achetez une console portable, vous vous contentez généralement de vous en servir telle quelle. Surtout s'il s'agit, par exemple, d'un Steam Deck avec sa bibliothèque de jeux quasi-infinie. Mais ce n'est pas encore assez pour certains internautes. D'autant qu'il est assez facile d'installer des émulateurs sur la machine de Valve et de multiplier les possibilités. Tous n'ont pas un fonctionnement optimal cela dit. L'exemple le plus parlant étant la Nintendo DS.

Lire aussi – Avec cette application Steam, vous pouvez jouer à vos jeux PlayStation sur Windows, Linux et Steam Deck

L'émulation de la portable de Nintendo et ses deux écrans passe soit par un affichage côte à côte, soit par un bouton permettant de basculer de l'un à l'autre. L'idéal serait tout de même d'avoir un deuxième écran physique pour une expérience au plus proche de celle d'origine. Et bien figurez-vous que la personne répondant au pseudonyme de rediiboy sur Reddit a trouvé un moyen d'y parvenir moyennant un peu plus d'une centaine d'euros.

Un deuxième écran sur le Steam Deck ? C'est possible, la preuve

Le principe est extrêmement simple . Il suffit d'un écran externe avec branchement en USB-C et d'un support magnétique à l'origine prévu pour un smartphone. Coût total de l'opération si l'on reprend les même modèles que ceux choisi par reddiboy : 120 euros environ. Plus qu'à lancer l'émulateur Nintendo DS de son choix et le tour est joué. Si vous êtes habitué aux écrans 4,88 pouces de la portable, vous allez apprécier le confort offert par cette configuration.

Steam Deck double écrans
Le Steam Deck version Nintendo DS avec deux écrans / Crédits : rediiboy via Reddit

Le seul inconvénient est qu'ici le support magnétique pourrait avoir un impact négatif sur le ventilateur du Steam Deck. Rediiboy explique n'avoir eu aucun souci jusqu'à présent et semble prêt à prendre le risque. À vous de voir si c'est le cas pour vous aussi. L'écran et le support utilisés sont disponibles entre autres sur Amazon si le cœur vous en dit.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Alerte sécurité : ce logiciel espion parvient à désactiver les voyants caméra et micro de l’iPhone

Apple affiche un point vert ou orange quand une application utilise la caméra ou le micro. Cette fonction protège les utilisateurs contre les écoutes discrètes. Un logiciel espion parvient pourtant…

Nothing dévoile le design et le Glyph Bar de son nouveau Phone (4a)

Le Nothing Phone (4a) se dévoile avec un nouveau design et un Glyph Bar plus lumineux. À quelques jours du lancement du smartphone de milieu de gamme, voici les nouvelles…

Panne importante chez OVH, une partie du web français est hors-ligne

Une panne chez l’hébergeur OVH provoque l’indisponibilité de nombreux sites web. L’entreprise a commencé à communiquer sur l’incident, mais on ne sait pas quand la situation pourra revenir à la…

Android 17 : voici la liste des smartphones Poco compatibles, êtes-vous concernés ?

Alors qu’Android 17 vient de faire ses premiers pas en bêta sur les Google Pixel, une question se pose : quels sont les appareils de Xiaomi estampillés Poco qui recevront Android…

Vous avez 9300 euros de côté ? Vous avez de quoi acheter cette version luxueuse de l’iPhone Air

Caviar vient de dévoiler sa nouvelle création hors de prix : un iPhone Air certi d’or 24K et de décorations à inspirées de l’Art Nouveau. La fiche technique, quant à…

Ce smartphone est le plus puissant du moment d’après le dernier classement d’AnTuTu

Chaque mois, AnTuTu dévoile le classement des smartphones les plus puissants. En ce début d’année 2026, une tendance se confirme très clairement. Voyons qui a raflé la première place. Mesurer…

Galaxy Buds 4 Pro : (presque) toutes leurs nouveautés ont fuité, voici à quoi vous attendre

Alors qu’ils ne seront lancés officiellement que le 25 février, les Galaxy Buds 4 Pro n’ont déjà presque plus de secrets pour nous. Et si une fonction très attendue aurait…

Samsung Galaxy S26 Ultra : cette fuite annonce le pire scénario possible concernant son prix

Personne ne semble se mettre d’accord sur le prix véritable des Galaxy S26, et la dernière fuite en date n’est pas vraiment rassurante. Selon un média coréen, Samsung se préparerait…

Ce hacker a utilisé l’IA pour attaquer 55 pays en cinq semaines

L’intelligence artificielle transforme désormais les méthodes des cybercriminels. Un hacker a utilisé des outils d’IA pour automatiser ses attaques à grande échelle. En cinq semaines, il a compromis 600 pare-feu…

IA

Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Sans réelle surprise, on apprend via une fuite sur le réseau social Weibo que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier la grande nouveauté des Galaxy S26. Selon le leaker,…