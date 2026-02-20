Poco X8 Pro et X8 Pro Max : le design des futurs smartphones gaming abordables de Xiaomi se dévoile

Xiaomi poursuit la diversification de son cœur de cible : à chaque utilisateur sa gamme de smartphones. Alors que l’on attend l’officialisation des Xiaomi 17 en Europe, les Poco X8 Pro et Pro Max ne sont pas en reste. Une nouvelle fuite offre un premier aperçu de ces modèles gaming à prix contenus.

Poco X8 Pro et Pro Max
Poco X8 Pro (à droite) et Pro Max (à gauche). Crédits :
PassionateGeekz.com via X

L'an dernier, Xiaomi a dévoilé son Poco X7 Pro, son smartphone permettant aux joueurs sur mobile de satisfaire leur passion à moindre coût et notre test révélait que l'appareil remplissait sa mission avec brio. Logiquement baptisée Poco X8 Pro, la nouvelle génération – avec sa déclinaison Max – devrait bientôt être lancée sur les marchés mondiaux.

La marque chinoise n'ayant pas encore confirmé ces modèles, nous n’avions jusqu'à présent que peu d'informations à nous mettre sous la dent à leur propos. Mais une nouvelle fuite ayant émergé sur X (ex-Twitter) vient désormais satisfaire notre soif de curiosité. Le leaker PassionateGeekz.com dévoile en effet un premier aperçu de ce qu'il prétend être les Poco X8 Pro et X8 Pro Max 5G.

Une fuite offre un premier aperçu du design des Poco X8 Pro et X8 Pro Max

Sur ces images partagées par le leaker et relayées par GSMArena, les smartphones de Xiaomi estampillés Poco se présentent sous (presque) toutes leurs coutures et arborent un air de déjà-vu : leur apparence n'est pas sans rappeler celle des Redmi Turbo 5 et Redmi Turbo 5 Max – ce qui ne serait pas étonnant puisque la gamme Redmi Turbo arrive régulièrement à l'international sous le nom Poco F ou Poco X.

Que ce soit le modèle Pro ou son itération Pro Max, le Poco X8 est décliné en trois coloris : bleu, noir ou blanc avec une touche de rouge. Les deux modèles embarquent un double capteur photo à l'arrière, le seul élément distinctif de la version Pro Max étant un double flash LED là où le Poco X8 Pro n'en aurait qu'un. La caméra selfie, quant à elle, prend la forme d'un poinçon sur l'écran.


Enfin, côté spécifications, le modèle Pro Max serait doté d'un écran OLED de 6,83 pouces et celui Pro classique d'une dalle AMOLED de 6,59 pouces. Sous le capot, le Pro Max embarquerait un SoC Dimensity 9500s et une batterie d'une capacité de 8 500 mAh compatible avec la charge rapide 100 W. Quant au Pro standard, Xiaomi lui aurait réservé une puce Dimensity 8500 Ultra et une batterie de 6 500 mAh.


