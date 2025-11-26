Le Poco F8 Pro est officiel : plus beau, plus puissant mais aussi plus cher

Xiaomi a officialisé deux smartphones : le Poco F8 Ultra et le Poco F8 Pro. Si le premier se présente comme le smartphone gaming ultime, le second joue la carte de la sobriété avec une fiche technique toujours très complète, mais plus moderne. Cependant, Xiaomi n’est pas parvenu à éviter une hausse des tarifs.

Plus tôt dans la journée, nous avons publié un article complet sur le Poco F8 Ultra, nouveau smartphone premium de la marque alternative de Xiaomi. Ce nouveau produit est un concurrent direct du OnePlus 15, du Realme GT 8 Pro et de tous ces smartphones très complets et vendus sous la barre des 1000 euros. Il se démarque par un caisson de basse intégré à sa coque, résultat d’un partenariat avec la marque audio Bose. Son prix démarre un peu au-dessus des 800 euros.

Lors de cette présentation, se trouvaient à ces côtés un second smartphone : le Poco F8 Pro. Il s’agit du successeur du Poco F7 Pro, sorti en mars 2025, et du « petit frère » du Poco F8 Ultra. Nous retrouvons ici un smartphone moins ambitieux, moins ostentatoire, moins grand et moins performant. Moins cher aussi. En revanche la fiche technique, un juste milieu entre le Poco F7 Ultra et le Poco F7 Pro, est toujours très complète. En voici les détails importants :

Écran AMOLED 1,5K 120 Hz Dolby Vision de 6,59 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 6210 mAh compatible charge filaire 100 watts

compatible charge filaire Triple capteur photo 50 + 50 + 8 MP, zoom optique 2,5x

Capteur selfie 20 MP

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC, 5G

Android 16 et HyperOS 3

Système audio 2.0 optimisé par Bose , compatible Dolby Atmos

, compatible Dolby Atmos Certification IP68

Le Poco F8 Pro est un Poco F7 Pro modernisé

Vous remarquerez donc plusieurs changements entre le Poco F7 Pro et le Poco F8 Pro. D’abord, le changement de SoC, qui passe du Snapdragon 8 Gen 3 au Snapdragon 8 Elite. Xiaomi continue d’intégrer le chipset haut de gamme des flagships de l’année précédente dans le modèle « Pro ». Et ce n’est pas incohérent : il est toujours très puissant, il est mieux maitrisé qu’avant et il est moins cher que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 que vous retrouvez dans le Poco F8 Ultra. La RAM et le stockage n’ont pas changé.

L’écran du Poco F8 Pro est légèrement plus petit, passant de 6,67 pouces à 6,59 pouces. La luminosité augmente à 2000 nits en HBM. Sa définition baisse, passant du 2K à 1,5K, pour une résolution qui passe à 419 pixels par pouce. L’objectif est certainement de compenser la hausse de la luminosité. La capacité de la batterie a elle aussi changé, passant de 6000 mAh à 6210 mAh, alors que le châssis est un peu plus petit. C’est bien joué. Et la charge rapide est un peu plus rapide.

Xiaomi augmente le prix du Poco F8 Pro

En photo, le Poco F8 Pro reprend grossièrement la configuration de son prédécesseur, tout en lui ajoutant une version moins aboutie du module téléobjectif du Poco F7 Ultra (capteur 50 MP avec zoom optique 2,5x). Le module principal 50 MP est un peu moins intéressant sur la mise au point et la luminosité. Le module ultra grand-angle et le capteur selfie restent identiques. Nous notons enfin la certification « Tuned by Bose » et la compatibilité Dolby Atmos pour le système audio stéréo intégré. C’est mieux que rien ! le tout est intégré dans un châssis au design très sympa, où le module photo est élégamment intégré à la coque en verre minéral.

Finissons cette présentation avec le prix. Et c’est certainement la moins bonne nouvelle de cet article. En effet, les prix augmentent. Cette hausse est de 50 euros pour les deux configurations possibles. Si la version standard du Poco F8 Pro reste sous la barre symbolique des 700 euros, ce n’est plus le cas de la version la plus généreuse. Voici les prix publics conseillés hors promotion :

12+256 Go : 653 euros

12+512 Go : 703 euros

Le smartphone est disponible dès aujourd’hui. Il se décline en trois coloris : noir, bleu et blanc. À l’occasion du lancement du smartphone, le Poco F8 Pro bénéficie, comme son grand frère, d’une promotion pour les plus pressés.