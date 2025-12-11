La mise à jour HyperOS 3 de Xiaomi arrive sur de nouveaux smartphones et tablettes, êtes-vous concerné ?

Le déploiement d’HyperOS 3 se poursuit. Un nouveau modèle de smartphone ainsi qu’une tablette sont désormais compatibles avec la dernière itération de la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16. Vos appareils recevront-ils les nombreuses améliorations apportées par la mise à jour ?

Cet été, Xiaomi a officiellement présenté HyperOS 3, la dernière mouture de sa surcouche logicielle basée sur Android 16. Parmi le lot d’optimisations, d'améliorations et de changements introduits par cette version, on recense notamment une refonte visuelle de l’interface, un écosystème renforcé, une mise en avant de l’intelligence artificielle ou encore l’introduction de la fonction Super Island – équivalent de la Dynamic Island d’Apple, qui pourrait finalement disparaître plus vite qu’on ne le pensait.

À l’image de la surcouche One UI 8 de Samsung, elle aussi basée sur Android 16, le déploiement d’HyperOS 3 est progressif : Xiaomi en a même dévoilé le calendrier officiel en septembre dernier. Peu à peu, la mise à jour gagne de nouveaux appareils et, comme l’indiquent nos confrères de Clubic, c’est désormais au tour de deux nouveaux produits de la recevoir.

Deux nouveaux appareils reçoivent HyperOS 3 : le vôtre en fait-il partie ?

En octobre, le déploiement d’HyperOS 3 s’est accéléré. La mise à jour pèse entre 6,7 et 7,6 Go. Les modèles haut de gamme les plus récents et les smartphones Xiaomi ont reçu la mise à jour en premier, et c’est maintenant au tour des filiales de voir leurs produits devenir compatibles.

Comme annoncé en septembre par Xiaomi donc, le Poco F6 Pro, soit le smartphone qui avait l’ambition de devenir l’un des incontournables des smartphones milieu de gamme « plus », et la Redmi Pad 2 – une tablette idéale pour la famille, les vacances ou comme second écran – reçoivent désormais HyperOS 3.

Si votre appareil ne bénéficie pas encore d’HyperOS 3, patience : c’est sans doute qu’ils font partie de la dernière salve de smartphones et tablettes qui recevront la mise à jour entre décembre 2025 et mars 2026. Vous pouvez toujours vérifier si votre appareil sera compatible en consultant notre article dédié au calendrier de déploiement officiel partagé par Xiaomi en septembre.