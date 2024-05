Test Poco F6 : vraiment très puissant pour son prix, du Xiaomi tout craché

Cela faisait plusieurs mois que nous en parlions, et le Poco F6 est enfin arrivé en France. Dans la lignée de ses prédécesseurs, ce dernier vise à offrir un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un smartphone pas cher, mais très puissant. Alors, peut-il toujours être considéré comme un véritable flagship killer ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Il existe une demande croissante pour des appareils plus abordables mais puissants, qui offrent d'excellentes performances sans se ruiner. Poco, une sous-marque de Xiaomi, est à l'avant-garde de ce segment de produits depuis plusieurs années, et ses derniers smartphones, les F6 et F6 Pro, visent à fournir des spécifications « haut de gamme » sans en payer le prix parfois exorbitant.

Il y a quelques jours, nous avons publié le test du Poco F6 Pro. C’est désormais à son petit frère, le Poco F6, de passer sur le grill. Ce dernier est-il vraiment aussi intéressant qu’il le prétend ? Voici notre avis complet après quelques jours en compagnie du smartphone.

Prix et disponibilité

Commençons par l’une des préoccupations majeures des consommateurs et l'un des principaux arguments de vente du Poco F6 : son prix. Le Poco F6 est disponible en France à un tarif de 449,90 € dans sa version la moins chère avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 499,90 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce segment est très concurrentiel, puisqu’il abrite d’autres ténors du marché tels que le Pixel 8a.

Xiaomi mise donc sur des offres de lancement assez agressives pour convaincre. Jusqu’au 30 juin, les premiers clients bénéficient de réductions pouvant aller jusqu’à 80 euros, cumulables avec des coupons sur la boutique officielle. Mieux encore, le chargeur est toujours inclus dans la boîte, vous n’aurez ainsi pas à en acheter un séparément. Le Poco F6 est disponible en trois couleurs : noir, vert et titane. Nous avons ici cette dernière, qui ne laisse assurément pas indifférent.

Fiche technique

Poco F6 Chipset Snapdragon 8s Gen 3 Ecran AMOLED 6,67 pouces

1,5K (1220 x 2712 pixels)

120 Hz

2400 nits

Gorilla Glass Victus OS Android 14 + Hyper OS 1.0 RAM 8 ou 12 Go Stockage 256 ou 512 Go MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP IMX882

Ultra grand-angle 8 MP Selfie 20 MP Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 90 W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP64 Suivi logiciel 3 ans de mises à jour Android

4 ans de correctifs de sécurité

Design

Malgré son prix relativement abordable, le Poco F6 n’a ni la sensation ni l’apparence d’un appareil bon marché. Dès que vous le sortez de la boîte, vous êtes accueilli par un sentiment de qualité qui dément son coût. La construction à la fois légère et solide du téléphone montre que Poco fait attention aux détails. Pesant seulement 179 grammes, le F6 est confortable à tenir et à utiliser pendant de longues périodes, même pour ceux qui ont des petites mains.

Le dos en plastique du smartphone scintille presque dans certaines conditions d’éclairage avec sa finition irisée. Mais un tel design va probablement diviser les foules. S’il peut plaire au premier abord, on pourrait aussi rapidement s’en lasser. Trois grands cercles sont présents sur la face arrière : deux capteurs photos, et une découpe circulaire à droite qui est purement esthétique. Il ne s'agit pas d'une troisième caméra, mais on y retrouve tout de même deux petits flashs LED et un anneau lumineux pour la torche.

L'un des points sur lesquels le Poco F6 l'emporte sur son frère plus cher, le F6 Pro, est son indice de protection IP. Le F6 est certifié IP64, ce qui le rend plus résistant à l'eau et à la poussière que le F6 Pro (IP53). Cette protection supplémentaire est la bienvenue, surtout pour ceux qui l’utilisent en extérieur, par tous les temps… ou qui sont un peu maladroits.

La protection d'écran préinstallée est un autre point fort de l'appareil. Elle vous évite d'avoir à en acheter et à en appliquer une vous-même. Le smartphone est aussi livré avec une coque dans la boîte, et celle-ci est particulièrement satisfaisante à utiliser. Il ne s’agit plus des traditionnelles coques qui jaunissent et qui conservent vos traces de doigts, mais d’une coque en plastique sombre très agréable en main. Malheureusement, celle-ci n’étant plus transparente, elle cachera directement la finition du smartphone que vous venez de déballer.

Le F6 est également doté d'une protection Gorilla Glass Victus pour son écran, ce qui devrait permettre d'éviter les rayures et les impacts dus aux chutes et aux chocs mineurs. Étrangement, il fait, ici aussi, mieux que le F6 Pro, qui doit se contenter d’un verre Gorilla Glass 5.

Le capteur d’empreintes digital est désormais placé sous l’écran et non plus sur la tranche, et s’avère très rapide et précis. Petit reproche cependant, il est placé un peu trop bas sur l’écran, ce qui ne le rend pas toujours facilement accessible si vous avez des petites mains.

Écran

Le Poco F6 est doté d'un écran de 6,67 pouces avec définition 1,5K (1220 x 2712 pixels au ratio 20/9e) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien qu'il ne soit pas aussi précis que l'écran WQHD+ du F6 Pro, l'écran du F6 offre tout de même une netteté plus importante que la génération précédente (446 pixels par pouce contre 395 pixels par pouce), qui devait se contenter d’une définition FHD+. Il y a aussi des noirs profonds et un excellent contraste grâce à la technologie AMOLED. On note qu'il est impossible de passer en définition FHD, vous êtes bloqués en 1,5K.

Par défaut, le smartphone utilise un rafraichissement adaptatif qui ajuste la fréquence de l’écran en fonction de votre utilisation. En naviguant dans des menus ou sur les réseaux sociaux, l’écran fonctionnera en 120 Hz, mais tombera parfois à 60 Hz quand le 120 Hz n’est pas jugé nécessaire par le système. Vous pouvez évidemment choisir de forcer l’écran à rester en 120 Hz, mais cela pourrait impacter votre autonomie.

Le taux de rafraichissement élevé de l’écran garantit un défilement et des animations plus fluides, mais le Poco F6 mise aussi sur un taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz. C’est plus de quatre fois plus celui d’un iPhone ou d’un Samsung haut de gamme, et cela se traduit par des entrées tactiles réactives et précises, un must pour les jeux mobiles. La prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision améliore encore l'expérience visuelle, vous permettant de profiter d’une qualité visuelle améliorée sur les diverses plateformes de streaming.

Poco a également amélioré la luminosité de son écran, qui monte désormais jusqu’à 2400 nits en pic, assurant une excellente visibilité même en plein soleil. Enfin, Poco s’est assuré d’embarquer une technologie PWM dimming de 1920 Hz, qui apporte un meilleur confort visuel lorsque la luminosité de l’écran baisse pour s'adapter à votre environnement.

Logiciel

Le Poco F6 fonctionne avec la dernière interface HyperOS de Xiaomi, qui est basée sur Android 14. On est ici très loin d'Android stock. HyperOS est relativement léger et personnalisable, Xiaomi ayant apporté de nombreuses fonctionnalités utiles.

L’une des forces d’HyperOS est ses options de personnalisation très généreuses, mais c’est aussi l’une de ses faiblesses. Si le smartphone vous permet effectivement de configurer l’interface à votre goût avec divers thèmes et fonds d’écran à foison, certains utilisateurs pourraient bien se retrouver perdus.

L'une de nos caractéristiques préférées sur HyperOS est le mode gaming, qui optimise les performances du téléphone pour des sessions de jeu fluides. Poco a beaucoup mis en avant son nouvel algorithme WildBoost 3.0, qui permet de forcer certains jeux à prendre en charge une définition plus élevée, mais aussi les Air Gestures, ces nouveaux gestes qui permettent de contrôler son smartphone sans le toucher (grâce à la reconnaissance gestuelle avec le capteur selfie).

Certaines fonctionnalités ne sont vraiment pas très utiles, mais ont le mérite d’exister. Le tiroir d’application vous permet par exemple de trier les applications par teintes, de quoi rechercher rapidement une application dont vous connaissez la couleur.

Evidemment, tout n’est pas rose pour autant. Comme toujours sur les appareils aux prix très agressifs chez Xiaomi, il y a beaucoup d’applications préinstallées. C’est en partie grâce à elles que le fabricant peut tirer le prix vers le bas. À la première ouverture du Google Play Store, on est accueilli par 37 mises à jour en attente d’applications telles que AliExpress, Booking ou encore TikTok. On retrouve même des jeux tels que Bubble Shooter and Friends ou encore Crazy Juicer, dont on se serait bien passé. Avec pas moins de 84 applications préinstallées (dont une partie seulement est vraiment indispensable), il faudra donc penser à faire un peu de ménage une fois le smartphone sorti de sa boîte.

Poco promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité, ce qui est très correct pour un appareil dans cette gamme de prix. C’est mieux que les années précédentes, où les smartphones ne profitaient que de 2 versions d’Android et 3 ans de correctifs de sécurité. Cependant, il reste à voir à quelle fréquence ces mises à jour de sécurité seront déployées.

Performances

Sous le capot, le Poco F6 est doté du tout nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le Snapdragon 8 Gen 2 présent dans le F6 Pro, il est vraiment juste derrière en termes de performances, que ce soit sur le CPU ou sur le GPU. Il peut sans souci gérer plusieurs tâches simultanément et ne fléchit pas en jeu. En fait, il s’agit essentiellement d’un Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme avec des fréquences un peu moins élevées.

Lors de nos tests, le Poco F6 s'est acquitté sans problème des tâches quotidiennes telles que la navigation sur le web, les réseaux sociaux, un peu de gaming et du streaming vidéo. Même en multitâche ou en exécutant des applications gourmandes en ressources, le téléphone a rarement montré des signes de ralentissement.

Au niveau des benchmarks, le Poco F6 s'en tire avec un score de 1 475 991 points sur AnTuTu. C'est juste un peu moins que le Poco F6 Pro, et près de 50 % de plus qu'un Pixel 8a et sa puce Tensor G3. Sur Geekbench 6, les scores sont de 1936 points sur un coeur, et 4870 points sur tous les coeurs. Il est là aussi là où on l'attend, même si c'est un peu moins que les chiffres officiels communiqués par Xiaomi. On en a aussi profité pour faire passer le smartphone sur 3DMark Wild Life Extreme et PCMark Work 3.0 Performance, et vous pouvez voir les scores ci-dessus.

C'est dans les jeux que le F6 brille vraiment. Nous avons lancé plusieurs titres exigeants sur le plan graphique, comme Call of Duty : Mobile ou encore Warzone, avec les paramètres les plus élevés, et le F6 s'en est très bien sorti. Le système de refroidissement intégré au F6 permet également de maintenir des performances optimales pendant les sessions de jeu prolongées, en évitant la plupart des ralentissements dus à la surchauffe. Sur Warzone en particulier, qui met les appareils à rude épreuve, le Poco F6 n'a pas énormément chauffé, et s'est avéré étonnamment plus fluide qu'un smartphone Samsung trois fois plus cher utilisant un Snapdragon 8 Gen 3. Le Snapdragon 8s Gen 3 semble donc très bien maîtriser la chaleur, contrairement au Snapdragon 8 Gen 2 du Poco F6 Pro.

Malgré avoir hérité d’une partie des technologies du processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8s Gen 3 ne permet malheureusment pas au Poco F6 d’être compatible Wi-Fi 7. Dommage pour une puce aussi récente qui se veut haut de gamme.

Autonomie de la batterie et recharge

L'un des domaines dans lesquels le Poco F6 excelle est l'autonomie de la batterie. Doté d'une énorme batterie de 5 000 mAh, le F6 peut facilement tenir une journée complète d'utilisation intensive, et même tenir deux jours avec une utilisation plus modérée. Le Snapdragon 8 Gen 3 faisait déjà des merveilles au niveau de l’autonomie des smartphones haut de gamme. Il n’est donc pas étonnant de voir que la version 8s Gen 3 propose, elle aussi, une efficacité énergétique maîtrisée.

Lors de notre test avec une utilisation mixte, c’est-à-dire avec un peu de réseaux sociaux, de la navigation par GPS, du visionnage de contenus vidéo en streaming et du gaming, le Poco F6 a toujours affiché un temps d’écran allumé d’environ 7 à 8 heures. Sur le benchmark PC Mark Work 3.0 Performance battery life, nous obtenons 13 heures et 13 minutes avec la luminosité automatique, ce qui est assez correct.

Lorsqu'il est temps de recharger, le chargeur rapide de 90 W inclus peut recharger la batterie du F6 de 0 à 100 % en approximativement 41 minutes. Il vous faudra seulement 10 minutes pour passer à 39 %, et 20 minutes pour passer à 63%. Une telle puissance change vraiment la donne, car elle vous permet de recharger rapidement votre téléphone le matin avant de partir au travail. Plus besoin de le laisser branché toute la nuit. Pour mettre cela en perspective, sachez que le Xiaomi 14 Ultra, vendu à 1499 euros, offre, lui aussi, une recharge maximale de 90 W. Malheureusement, le Poco F6 ne fait pas exactement aussi bien que les autres smartphones plus chers de Xiaomi, la recharge sans fil étant absente sur ce modèle.

Audio

Le Poco F6 dispose d'une configuration audio assez classique avec des haut-parleurs stéréo : un haut-parleur situé en haut et un autre en bas. On apprécie que le haut-parleur supérieur soit situé sur la tranche et non dans une petite fente au-dessus de l’écran. Ils produisent un son de qualité décente, avec un volume et une clarté corrects.

La prise en charge du Dolby Atmos améliore encore l'expérience audio, ajoutant de la profondeur et de la dimension à votre musique et à vos films. Cependant, ceux qui recherchent une expérience audio vraiment immersive devront investir dans une bonne paire d'écouteurs ou de haut-parleurs externes. Comme son prédécesseur, le F6 ne dispose pas d'une prise casque de 3,5 mm, ce qui est de plus en plus fréquent sur les smartphones modernes, mais il prend en charge l'audio filaire via l'USB-C ou l'audio sans fil via Bluetooth.

Appareil photo

Concernant l'appareil photo, le Poco F6 est doté d'une configuration à double objectif composée d'un capteur principal de 50 MP (Sony IMX882) et d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP. L’excellente nouvelle, c’est que Poco a enfin supprimé la troisième caméra macro de 2 MP présente depuis maintenant plusieurs années, que l’on ne trouvait pas vraiment utile.

C’est donc un gain de place qui a permis à Xiaomi d’utiliser un capteur principal un peu plus grand. L’IMX882 capture des clichés assez détaillés, avec une bonne plage dynamique et une bonne précision des couleurs.

Les photos ne perdent pas trop en qualité en zoomant jusqu’à 2X. Le capteur permet de zoomer jusqu’à 10X en numérique, mais on se retrouve sans surprise avec une bouillie de pixels tout juste exploitable.

Notons également la présence d’un mode nuit correct, en particulier avec le capteur principal. Il est capable d'assez bien gérer les différentes sources de lumière sans trop les surexposer, et restitue convenablement les couleurs, même dans des scénarios les plus sombres.

Du côté du mode portrait, ce dernier vous permet de capturer des clichés avec un effet bokeh (le flou en arrière-plan) assez précis. On regrette cependant son manque de polyvalence, ce dernier étant bloqué à 1X. On aurait aimé pouvoir zoomer au moins jusqu’à 2X. Nous avons eu un peu de mal à faire la mise au point en mode portrait dans certaines conditions d'éclairage, mais cela peut probablement être corrigé avec une mise à jour logicielle.

Les clichés capturés avec l’objectif ultra grand-angle sont, eux, juste passables. Ne vous attendez pas à un excellent niveau de détail ou des clichés très lumineux. La distorsion est assez importante, et les résultats en faible luminosité sont tout simplement médiocres. Il reste utile si vous avez besoin d’un grand champ de vision, mais on vous recommande finalement de vous en tenir au capteur principal si vous le pouvez.

Enfin, pour ce qui est des selfies, Xiaomi ne révolutionne pas non plus sa formule. Le capteur frontal de 20 MP prend des clichés corrects, sans plus.

Pour les photographes occasionnels, la configuration de l'appareil photo du Poco F6 devrait suffire, mais ceux qui recherchent un système d'appareil photo plus polyvalent et plus performant peuvent envisager le F6 Pro ou d'autres options dans une gamme de prix similaire, notamment le Pixel 8a ou le Nothing Phone (2).

Alors, on achète ?

Le Poco F6 est un appareil convaincant qui offre un rapport qualité-prix excellent. Avec des performances dignes d'un flagship, un écran AMOLED 120 Hz vibrant, une autonomie généreuse et une recharge vraiment rapide, le F6 répond à de nombreux critères pour ceux qui recherchent un smartphone puissant, mais abordable.

Bien qu'il n'atteigne pas les performances ou les qualités photographiques du F6 Pro, le F6 standard offre une configuration que l’on juge un peu plus intéressante, avec un meilleur indice de protection IP, une meilleure protection de l'écran et un design plus élégant. Il s'agit d'un appareil qui parvient à trouver un équilibre impressionnant entre les performances, les fonctionnalités et le prix.

Dans sa fourchette de prix entre 450 et 500 euros, le Poco F6 est une recommandation facile pour tous ceux qui recherchent un appareil pas trop cher, mais qui ne fait pas de compromis sur les fonctionnalités et les performances, surtout en jeu. Que vous soyez un utilisateur chevronné à la recherche d'un appareil performant pour le quotidien, un joueur mobile à la recherche de performances fluides, ou simplement quelqu'un qui souhaite un appareil doté de nombreuses fonctionnalités sans se ruiner, le Poco F6 mérite toute votre attention. Il n’est pas parfait, mais ses atouts et son prix attractif en font l'une des meilleures propositions de valeur dans son segment à l'heure actuelle.