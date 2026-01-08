Le verrouillage d’applications natif d’Android 17 se précise : vos notifications ne trahiront plus vos secrets

Google poursuit ses efforts pour renforcer la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Si cela passe notamment par de nouvelles options de localisation, ce n’est pas son seul levier d’action. La firme devrait introduire un nouveau système de verrouillage d’applications natif avec Android 17 et on en sait désormais davantage sur la façon dont fonctionneront les notifications.

La protection de la vie privée de ses utilisateurs semble être l’un des chevaux de bataille de Google. La firme de Mountain View a déjà commencé à s’attaquer au manque de transparence lié à la localisation avec la première bêta d’Android 16 PQR3, mais ce n’est pas le seul aspect sur lequel elle peut agir.

Alors que le lancement d’Android 17 n’est pas pour tout de suite – même si cette version de l’OS de Google est attendue pour 2026 –, des indices suggéraient il y a déjà quelques semaines que le géant de la tech pourrait y implémenter un système de verrouillage des applications natif (enfin !). Selon Android Authority, cette solution intègrerait des notifications capables de préserver votre vie privée.

Vos notifications ne trahiront plus vos secrets grâce à cette nouvelle option d’Android 17

Nos confrères ont, en effet, repéré des lignes de code dans la dernière version d’Android Canary 2601. Elles laissent penser qu’une application verrouillée pourrait toujours émettre des notifications visibles dans le panneau de notifications, mais ces dernières omettraient le contenu habituellement affiché en le remplaçant par un message générique, tel que « Nouvelle notification » ou « Nouveau message ».

Imaginons qu’un utilisateur décide de verrouiller l’application Google Messages grâce au nouveau système natif dédié d’Android 17 : s’il reçoit un SMS, son contenu ne sera pas affiché dans la notification associée. Seule la mention « Nouveau message » devrait apparaître, passant ainsi sous silence toute autre information.

On ignore encore si le nom et l’icône de l’application seront également masqués. On peut néanmoins supposer qu’ils resteront visibles, puisque ce sont ces éléments qui permettent de savoir quelle application sollicite votre attention. Les autres fabricants ont, par ailleurs, fait le choix de les conserver.

Encore une fois, cette fonctionnalité a le temps d’évoluer avant qu’elle ne soit officielle – si elle l’est un jour – : Google a encore la possibilité de la remanier complètement, de la peaufiner, voire de l’abandonner.