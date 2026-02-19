TikTok dans le viseur de l’UE : l’application est accusée de rendre les ados accros

Pourquoi vos enfants ne peuvent pas s'empêcher de scroller TikTok pendant des heures ? L'UE a la réponse, et elle accuse la plateforme de manipulation délibérée. Les preuves sont accablantes.

Le 6 février 2026, la Commission européenne a dégainé ses conclusions préliminaires contre TikTok. Le verdict est sans appel : la plateforme viole le Digital Services Act (DSA) en raison d'un design délibérément addictif qui met en danger la santé mentale de ses utilisateurs, notamment les mineurs. C'est la première fois qu'une instance réglementaire s'attaque non pas aux contenus, mais à l'architecture même d'une plateforme sociale. Et les enjeux sont colossaux.

Les mécanismes addictifs pointés du doigt

L'enquête de Bruxelles, menée sur plus d'un an, pointe 4 fonctionnalités précises :

Le défilement infini qui ne propose aucun point d'arrêt naturel

La lecture automatique qui élimine tout choix conscient

Les notifications push qui ramènent constamment les utilisateurs sur l'app

Son système de recommandation ultra-personnalisé dopé à l'IA.

Ensemble, ces mécanismes créent ce que les régulateurs appellent le “mode pilote automatique” : le cerveau des utilisateurs bascule dans un état où la maîtrise de soi s'effondre.

Les chiffres donnent le vertige. TikTok compte plus de 200 millions d'utilisateurs en Europe, dont 15 millions en France. Les utilisateurs les plus engagés passent en moyenne 1h30 par jour sur l'application. Chez les ados, 63% des adolescents américains utilisent TikTok, et près d'1 sur 5 le consulte “presque constamment”. En France, 45% des jeunes de 11-12 ans sont déjà inscrits, alors que l'âge minimum théorique est fixé à 13 ans.

Un phénomène mondial documenté

L'offensive européenne s'inscrit dans un mouvement international. En France, une commission d'enquête parlementaire créée en mars 2025 a auditionné plus de 170 personnes et recueilli 30 000 réponses, dont 19 000 de lycéens. Ses conclusions, rendues en septembre 2025, établissent un lien direct entre usage intensif de TikTok et troubles psychologiques : anxiété, dépression, troubles alimentaires, pensées suicidaires. Le rapport ANSES 2026 enfonce le clou en révélant que 58% des 12-17 ans consultent quotidiennement les réseaux sociaux, et qu'un ado sur deux y passe entre 2 et 5 heures par jour.

Aux États-Unis, la bataille juridique fait rage. Plus de 2 325 procès impliquant TikTok, Instagram et Facebook sont actuellement en cours dans un contentieux fédéral massif. Fin janvier 2026, TikTok a conclu un accord amiable avec une Californienne de 19 ans qui accusait la plateforme d'avoir provoqué chez elle dépendance, anxiété et troubles de l'image corporelle depuis l'âge de dix ans.

Les “protections” jugées inefficaces

La Commission européenne ne s'arrête pas au constat. Elle épingle directement l'inefficacité des mesures de protection proposées par TikTok. Les outils de gestion du temps d'écran ? Trop faciles à contourner, avec une “friction limitée” qui ne change rien aux comportements. Les contrôles parentaux proposés par l’application ? Ils sont trop compliqués par rapport à un contrôle parental standard. Chronophages et complexes à configurer, ils nécessitent “du temps et des compétences supplémentaires” que tous les parents n'ont pas selon la commission.

Selon l'UE, TikTok a même ignoré des indicateurs évidents d'usage compulsif : le temps que les mineurs passent sur l'app la nuit, la fréquence à laquelle ils rouvrent l'application, et d'autres signaux d'alerte pourtant documentés dans leurs propres données internes. Pour Bruxelles, la conclusion est claire : TikTok doit modifier le design de base de son service. Exit le défilement infini, place à de vraies pauses écran (notamment nocturnes), et adaptation des algorithmes de recommandation.

TikTok conteste “catégoriquement” ces accusations, qualifiant les conclusions de “fausses et totalement infondées”. L'entreprise promet de “contester ces conclusions par tous les moyens disponibles”. Mais si les conclusions préliminaires sont confirmées, ByteDance risque une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial.

