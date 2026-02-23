Vous avez 9300 euros de côté ? Vous avez de quoi acheter cette version luxueuse de l’iPhone Air

Caviar vient de dévoiler sa nouvelle création hors de prix : un iPhone Air certi d'or 24K et de décorations à inspirées de l'Art Nouveau. La fiche technique, quant à elle, reste la même.

iphone air caviar

Caviar a encore fait des siennes. Le constructeur spécialisé dans les versions de luxe de smartphones et autres appareils électroniques vient de dévoiler sa nouvelle création. C'est cette fois l'iPhone Air qui a eu droit au traitement or massif et autres décorations peu subtiles. Plusieurs designs sont désormais proposés par la firme, mais tous ont pour point commun de tourner autour de la marque de fabrique de caviar.

Cette édition spéciale de l'iPhone Air présente donc un habillage en or massif 24K, ainsi qu'une coque arrière fabriquée à partir de cuir de veau. Du reste, les différentes versions consistent en plusieurs effets décoratifs exclusifs. Caviar affirme s'être inspiré du mouvement Art Nouveau, et plus particulièrement du travail du peintre et illustrateur Alphonse Mucha, connu entre autres pour ses affiches de pièces de théâtre.

Sur le même sujet — Apple Vision Pro : Caviar dévoile un casque en or à 40 000 dollars, comme s’il n’était pas déjà assez cher

Caviar revient à la charge avec son nouveau smartphone hors de prix

Caviar a également eu recours au nacre, le revêtement intérieur aux reflets aux multiples couleurs que l'on retrouve chez certains mollusques, et s'est inspiré de la couleur bleue du saphir pour l'une des versions. En bref, tout transpire l'argent et le luxe, conformément à la direction artistique à laquelle nous a habitué l'accessoiriste. Il faut aimer, dirons-nous. Si tel est votre cas, notez qu'il va falloir mettre sérieusement la main à la poche si vous comptez vous offrir ce petit cadeau.

L'iPhone Air selon Caviar coûte en effet la bagatelle de 11 000 dollars, soit un peu plus de 9300 euros à l'heure où sont écrites ces lignes. S'il ne s'agit pas du smartphone le plus cher du constructeur — on se rappelle notamment du Galaxy S24 Ultra qui coûtait 13800€ — on a là un beau spécimen dans la droite lignée de la philosophie Caviar. La fiche technique, quant à elle, reste comme d'habitude inchangée. Autrement dit : ça fait très cher le smartphone axé milieu de gamme.


