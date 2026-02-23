Vous comptez acheter le Samsung Galaxy S26 pour cette fonctionnalité précise ? Attendez un peu, la concurrence est sur le coup

Sans réelle surprise, on apprend via une fuite sur le réseau social Weibo que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier la grande nouveauté des Galaxy S26. Selon le leaker, celle-ci pourrait même être disponible sur leurs smartphones dès le mois de septembre.

On en est désormais quasi certains grâce aux multiples fuites à son sujet, le Galaxy S26 ne devrait pas apporter de grandes révolutions sur sa fiche technique par rapport aux générations précédentes. En revanche, le futur flagship de Samsung, qui sera présenté officiellement ce mercredi 25 février, se distinguera de ses prédécesseurs par une fonctionnalité particulière : le Privacy Display. Après une fuite en janvier dernier, le constructeur coréen a fini par confirmer son arrivée sur son prochain smartphone via quelques vidéos teaser.

L'idée est simple : protéger votre écran des regards indiscrets. Concrètement, lorsque vous consulterez votre Galaxy S26, seul vous pourrez voir ce qui s'affiche à l'écran. Grâce à un ingénieux système alliant hardware et software, le smartphone sera capable de camoufler son écran en fonction de l'angle à partir duquel on le regarde. Une fonctionnalité très intéressante donc… surtout pour la concurrence qui ne va pas se priver de l'apporter sur ses propres appareils.

Les smartphones chinois en passe de copier cette fonctionnalité géniale des Galaxy S26

C'est ce que révèle le célèbre leaker Digital Chat Station sur son Weibo. Dans un post récemment publié, celui-ci indique que plusieurs constructeurs chinois chercheraient désormais à copier le Privacy Display pour leur futur smartphone. Le leaker affirme par ailleurs que certains seraient prêts à dévoiler cette fonctionnalité dès le mois de septembre. Si aucun fabricant n'est cité directement, cette information nous donne une très bonne indication de qui il peut s'agir.

En effet, Xiaomi, Oppo et Vivo ont désormais pour habitude de dévoiler leur nouveau flagship à cette période. Il est donc très probable qu'il s'agisse des constructeurs auxquels Digital Chat Station fait référence. Si tel est le cas, Samsung ne bénéficiera que d'une courte fenêtre d'exclusivité avec son, Galaxy S26. Ce qui n'est pas franchement à son avantage : si la concurrence arrive avec une meilleure fiche technique ou un prix plus doux, le flagship perdra son seul véritable argument de vente.