Android 14 : quand votre smartphone recevra-t-il la mise à jour ?

Android 14 a été lancée il y a près d’un mois maintenant, mais la mise à jour n’a pas encore été déployée chez tous les fabricants de smartphones. Quand pouvez-vous attendre la nouvelle version sur votre appareil ? Ce guide devrait vous aider à y voir plus clair.

C’est à l’occasion du lancement des Pixel 8 et 8 Pro que Google avait officiellement déployé Android 14. Cependant, comme d’habitude, il revient à chaque fabricant de smartphones de rendre ses appareils compatibles avec la nouvelle mise à jour, et chacun a un rythme bien différent.

Alors quand votre téléphone Android recevra-t-il la mise à jour Android 14 tant convoitée ? Faisons le point sur la situation actuelle des principaux fabricants de téléphones et sur ce que nous savons de leurs projets pour Android 14. Nous ne pouvons évidemment pas évoquer l’intégralité des appareils qui seront compatibles chez tous les fabricants, mais nous allons tenter de résumer ce qui se prépare chez chacun d’entre eux. Si votre smartphone n’a pas été cité, on vous rappelle qu’un outil précis existe pour connaître l’avancée du déploiement d’Android 14 sur tous les smartphones éligibles.

ASUS

ASUS s'est lancé dans l'aventure Android 14 avec le Zenfone 10, en lançant des tests publics dès le 10 octobre, quelques jours après le lancement officiel de la nouvelle version. La bêta fermée de la communauté est actuellement en cours, ce qui laisse présager un lancement imminent pour la version stable sur le Zenfone 10 et les ROG Phone 7.

La société maintient sa politique de support des appareils récents, en étendant la mise à jour au Zenfone 9 et aux ROG Phone 6, en accord avec sa stratégie de fournir deux mises à jour majeures pour ses appareils. Comme souvent, il faut s’attendre à ce qu’Android 14 arrive en priorité sur les appareils les plus récents, après quoi elle sera déployée sur les autres.

Google

Google, en tant que principal responsable d'Android, a rapidement publié Android 14 pour sa gamme Pixel. Des appareils aussi anciens que le Pixel 4a 5G, datant de 2020, ont reçu la mise à jour depuis le 4 octobre. Tous les smartphones sortis après cette date sont donc déjà éligibles.

Mieux encore, la série Pixel 8 marque le début d’un engagement encore plus important chez Google au niveau des mises à jour de ses appareils, la marque promettant désormais 7 ans de nouvelles versions Android. La prochaine mise à jour, une Feature Drop devrait intervenir en décembre, et ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités à certains appareils du catalogue du géant américain.

Huawei

Huawei est toujours confronté sur le marché des smartphones en raison de tensions géopolitiques. L'inscription du département du commerce sur la Entity List a rompu les liens officiels avec Google en 2019, obligeant Huawei à développer HarmonyOS, son propre système d’exploitation. Les smartphones de Huawei ne recevront donc pas Android 14.

Honor

Plusieurs smartphones d’Honor vont recevoir Android 14 au cours des prochaines semaines. Cela sera notamment le cas des appareils haut de gamme de la société, les Honor Magic 4 et Magic 5, mais aussi les appareils pliables tels que le Magic Vs.

Les smartphones moins chers ne sont pas oubliés, puisqu’on attend également la mise à jour sur les Honor 90 et les Honor 70. Cependant, aucune date n’a pour l’instant été communiquée.

Motorola

Les utilisateurs de smartphones Motorola peuvent s'attendre à ce qu'Android 14 commence à être déployé au début de l'année 2024, en commençant par la série 2022 Edge.

L'engagement s'étend à la gamme 2023, qui comprend des appareils tels que le Razr, les Motorola Moto G les plus récents et les Edge 40. Elle sera ensuite déployée sur les Motorola Edge 30. Une page dédiée à l'assistance logicielle permet aux utilisateurs de suivre la progression des mises à jour du système d'exploitation Android pour leurs appareils spécifiques.

Nothing

Nothing a déployé Android 14 par le biais de la deuxième version bêta ouverte de Nothing OS 2.5. Cette itération s'appuie sur Android 14, mais ajoute surtout des fonctionnalités conçues pour améliorer l'interface Glyph, la signature de l'entreprise.

Les utilisateurs peuvent s'attendre à trois ans de mises à niveau du système d'exploitation et à quatre ans de mises à jour de sécurité, donc les deux smartphones de la société, le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), recevront bien la mise à jour au cours des prochaines semaines.

OnePlus

OnePlus teste activement une version bêta d'OxygenOS 14, la surcouche de l'entreprise basée sur Android 14. La version bêta 4, annoncée le 8 novembre, est déjà disponible pour les utilisateurs dans certains pays, mais on ne sait pas encore quand arrivera la version stable. En promettant quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones haut de gamme, OnePlus est l’un des fabricants qui s’engagent à déployer de nouvelles versions pendant le plus longtemps.

Le OnePlus 11 a été l’un des premiers à recevoir la mise à jour, mais elle sera déployée bientôt sur les appareils plus anciens tels que le OnePlus 8T, le OnePlus Nord 2T et le OnePlus Nord CE 2 Lite. Si votre appareil est plus récent, il devrait bien recevoir Android 14.

Oppo

Comme OnePlus, Oppo a rapidement déployé Android 14 sur son dernier Find N2 Flip, mais on attend toujours la mise à jour sur d’autres smartphones. Parmi eux, des appareils aussi anciens que le Reno 8T.

Android 14 arrivera évidemment bientôt sur des appareils tels que les Oppo Find X5 ou encore les Oppo A38, A58 et A78, mais aussi les Reno 9 et Reno 10. Comme OnePlus, Oppo s’engage à fournir quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones haut de gamme

Realme

Android 14 est actuellement disponible en bêta sur certains smartphones de la société, tels que le récent GT2 Pro, mais aucune date pour la version stable n’a pour l’instant été communiquée. Les smartphones éligibles sont très nombreux, avec par exemple les Realme 9, Realme 10, Realme 11, Realme GT et plusieurs Narzo.

Samsung

Samsung a commencé à déployer One UI 6, son système d'exploitation Android 14, à la fin du mois dernier sur ses Galaxy S23 et Galaxy 22. L'engagement de l'entreprise à fournir quatre générations de mises à jour du système d'exploitation garantit que les appareils plus anciens comme le Galaxy S21 et le Galaxy A32 ne seront pas exclus de l'expérience Android 14.

La mise à jour est actuellement disponible en bêta sur les smartphones pliables à partir des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, et devrait donc être déployée en version stable d’ici les prochaines semaines.

Samsung devrait déployer Android 14 d’ici quelques jours seulement sur les Galaxy A13, Galaxy A14, A23, Galaxy A24, Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A52, Galaxy A53, Galaxy A54, Galaxy A72 et Galaxy A73.

Sony

Sony a commencé à déployer Android 14 sur son produit phare, le Xperia 1 V, le 6 novembre, avant de lancer la mise à jour sur le Xperia 10 V. Bien que le calendrier exact de l'extension de la mise à jour aux autres modèles Xperia n'ait pas été divulgué, les utilisateurs de Sony peuvent s'attendre à ce que la mise à jour améliore bientôt leurs appareils. Parmi eux, le Xperia 5 IV, le Xperia 5 V, le Xperia 1 III et le Xperia 1 IV.

Vivo

Vivo s’est également lancé dans l’expérience Android 14 avec les iQOO 11 et le Vivo X90 Pro, mais la mise à jour n’est pour l’instant disponible qu’en bêta. On s’attend à ce que la version stable soit déployée l’année prochaine sur les iQOO 8, les iQOO Neo 6, l’iQOO Z5, les V23, les X70, les X Flip et Fold 2, le Y35 et tous les modèles plus récents.

Xiaomi

Xiaomi a été l’un des premiers à déployer une nouvelle version de MIUI 14 basée sur Android 14 sur les Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Xiaomi 12T.

Le calendrier exact pour les appareils Xiaomi plus anciens n'ait pas encore été précisé, mais des appareils aussi vieux que les Xiaomi 11, les Poco F3, les Poco M3, les Poco X4, les Redmi Note 10 (5G) recevront la mise à jour. Cependant, déployer la nouvelle version sur autant de smartphones va prendre du temps, et la priorité sera comme toujours données aux appareils haut de gamme les plus récents.