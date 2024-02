Android 15 : la première version Developer Preview est disponible, voici comment l’installer

Google vient de publier la première Developer Preview d'Android 15, la prochaine version majeure de son système d'exploitation mobile. On vous explique comment l’installer sur votre smartphone Pixel.

On s’attendait à une sortie hier, mais Google vient finalement de déployer aujourd’hui la première version Developer Preview d’Android 15. Le lancement d'Android 15 est prévu pour l'automne, mais les développeurs et les plus curieux d’entre vous peuvent découvrir en avant-première certaines des nouvelles fonctionnalités et améliorations sur lesquelles Google travaille. Voici ce qu'il faut savoir sur Android 15 DP1.

Quelles nouveautés sur Android 15 DP1 ?

Android 15 DP1 apporte un certain nombre de changements et d'améliorations à la plateforme Android, couvrant divers aspects tels que la confidentialité, la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Voici quelques-unes des principales nouveautés d'Android 15 DP1 :

Privacy Sandbox : Android 15 est livré avec la dernière version du module AdServices, qui héberge les API Privacy Sandbox on Android. Le Privacy Sandbox est un ensemble de normes web visant à protéger la vie privée des utilisateurs tout en permettant la publicité en ligne. Le Privacy Sandbox on Android APIs permet notamment aux développeurs d'accéder à des alternatives aux cookies tiers et autres méthodes de suivi.

: Android 15 est livré avec la dernière version du module AdServices, qui héberge les API Privacy Sandbox on Android. Le Privacy Sandbox est un ensemble de normes web visant à protéger la vie privée des utilisateurs tout en permettant la publicité en ligne. Le Privacy Sandbox on Android APIs permet notamment aux développeurs d'accéder à des alternatives aux cookies tiers et autres méthodes de suivi. Health Connect by Android : Android 15 contient également la dernière version du module Android Health, qui intègre la fonctionnalité Health Connect by Android. Celui-ci est un framework qui permet aux utilisateurs de partager leurs données de santé et de fitness avec des applications et des appareils compatibles. Le module prend en charge la version 10 du SDK Extension, qui ajoute la prise en charge de nouveaux types de données dans les domaines de la santé.

: Android 15 contient également la dernière version du module Android Health, qui intègre la fonctionnalité Health Connect by Android. Celui-ci est un framework qui permet aux utilisateurs de partager leurs données de santé et de fitness avec des applications et des appareils compatibles. Le module prend en charge la version 10 du SDK Extension, qui ajoute la prise en charge de nouveaux types de données dans les domaines de la santé. Protection de l'intégrité des fichiers : la classe FileIntegrityManager ajoute de nouvelles API qui permettent aux applications de protéger les fichiers avec des signatures cryptographiques personnalisées qui peuvent être vérifiées via la nouvelle méthode pour s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés ou corrompus. Cela améliore la sécurité en protégeant les fichiers contre les modifications non autorisées qui pourraient compromettre les fonctionnalités ou les données de l'application.

: la classe FileIntegrityManager ajoute de nouvelles API qui permettent aux applications de protéger les fichiers avec des signatures cryptographiques personnalisées qui peuvent être vérifiées via la nouvelle méthode pour s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés ou corrompus. Cela améliore la sécurité en protégeant les fichiers contre les modifications non autorisées qui pourraient compromettre les fonctionnalités ou les données de l'application. Partage partiel d'écran : Le partage partiel d'écran permet aux utilisateurs de partager ou d'enregistrer uniquement une fenêtre d'application plutôt que l'écran entier de l'appareil.

: Le partage partiel d'écran permet aux utilisateurs de partager ou d'enregistrer uniquement une fenêtre d'application plutôt que l'écran entier de l'appareil. Améliorations de l'API Camera2 : Android 15 ajoute une nouvelle API Camera2 qui permet aux applications d'augmenter la luminosité de l'aperçu de l'appareil photo. Elle permet également un contrôle précis de l'intensité du flash dans les deux modes et le mode TORCH lors de la capture d'images.

: Android 15 ajoute une nouvelle API Camera2 qui permet aux applications d'augmenter la luminosité de l'aperçu de l'appareil photo. Elle permet également un contrôle précis de l'intensité du flash dans les deux modes et le mode TORCH lors de la capture d'images. Prise en charge des Universal Midi Packages : Android 15 étend la prise en charge des Universal Midi Packages (UMP) aux applications MIDI virtuelles, ce qui permet aux applications de composition de contrôler les applications de synthétiseur comme un périphérique MIDI 2.0 virtuel.

: Android 15 étend la prise en charge des Universal Midi Packages (UMP) aux applications MIDI virtuelles, ce qui permet aux applications de composition de contrôler les applications de synthétiseur comme un périphérique MIDI 2.0 virtuel. Améliorations de l'Android Dynamic Performance Framework : Android 15 améliore l'Android Dynamic Performance Framework (APDF) en ajoutant un nouveau mode d'efficacité énergétique qui permet aux applications de mieux adapter leur consommation.

Il ne s'agit là que de quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et améliorations mentionnées par Google dans son communiqué de presse. Il y a probablement d'autres changements et améliorations qui n'ont pas encore été documentés ou découverts. Il faudra donc probablement encore attendre plusieurs jours pour en savoir plus.

Comment télécharger Android 15 DP1 ?

Si vous voulez essayer Android 15 DP1, vous devez avoir un appareil Pixel compatible. La Developer Preview n'est actuellement disponible que pour les appareils de la série Pixel 6, 7 ou 8, ainsi que pour le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Vous devez également installer manuellement la Developer Preview, car elle n'est pas disponible sous la forme d'une mise à jour over-the-air.

On rappelle que la Developer Preview est destinée aux développeurs uniquement, et elle n'est pas recommandée pour une utilisation sur votre smartphone principal, car elle peut contenir des bugs, voire pire, certaines fonctionnalités essentielles au quotidien pourraient être absentes.

Pour télécharger Android 15 DP1, vous devez vous rendre sur le site web des développeurs Android en bas de l'article et télécharger l'image système appropriée pour votre appareil. Vous devez également installer le SDK Android Platform-Tools sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite télécharger l'image système sur votre appareil à l'aide de l'outil de ligne de commande adb. Vous trouverez des instructions détaillées sur la manière de flasher l'image système sur le site web des développeurs Android.

Une fois que vous aurez installé la Developer Preview, vous recevrez automatiquement les futures mises à jour d'Android 15. Cependant, si vous souhaitez revenir à la version stable d'Android, vous devrez réinitialiser votre smartphone et flasher l'image d'usine. Il faut donc y réfléchir à deux fois. Rappelons aussi que si vous n'avez pas d'appareil Pixel pris en charge, vous pouvez également essayer Android 15 DP1 avec l'émulateur Android dans Android Studio. Vous pouvez télécharger l'image système d'Android 15 depuis le SDK Manager et créer un appareil virtuel avec l'émulateur Android.