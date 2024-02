Android 15 : voici la liste des smartphones Samsung qui recevront la mise à jour

Maintenant que la première version d’Android 15 est disponible pour les utilisateurs de Pixel, on sait quels smartphones Galaxy de Samsung devraient recevoir la version finale, attendue pour la fin de l’année.

Alors que les utilisateurs de Pixel peuvent déjà essayer la première Developer Preview d'Android 15, qu'en est-il des utilisateurs de Samsung ? Samsung est l'un des plus grands fabricants d'Android, et il dispose d'une vaste gamme d'appareils Galaxy qui pourraient être éligibles à la mise à jour Android 15. Dans cet article, nous allons dresser la liste de tous les appareils Galaxy qui devraient recevoir la mise à jour One UI 7.0 basée sur Android 15.

Samsung a amélioré sa politique de mise à jour logicielle ces dernières années, et a promis de fournir trois mises à jour majeures du système d'exploitation et quatre années de mises à jour de sécurité à la plupart de ses appareils Galaxy. Mieux encore, les derniers Galaxy S24 vont recevoir des mises à jour pendant 7 ans. Cela signifie que tout appareil Galaxy lancé avec Android 12 ou une version ultérieure devrait recevoir la mise à jour Android 15. Cependant, certains appareils plus anciens qui ont été lancés avec Android 11 ou plus tôt peuvent également recevoir la mise à jour, en fonction de leur popularité et de leurs capacités matérielles.

La liste des smartphones Galaxy qui recevront Android 15

Voici tous les appareils Galaxy actuellement disponibles sur le marché et qui devraient recevoir la mise à jour Android 15. Notez que cette liste n'inclut pas les appareils que Samsung pourrait lancer à l'avenir, tels que les Galaxy A55 et A35, qui recevront évidemment la mise à jour.

Série Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Série Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 5G

Galaxy A14 5G

Série Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Série Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Série Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Voici donc tous les appareils Galaxy qui devraient recevoir la mise à jour Android 15, sur la base de la politique de mise à jour logicielle de Samsung et de la disponibilité actuelle des appareils. Cependant, cette liste n'est pas définitive, et Samsung peut ajouter ou supprimer certains appareils de la liste à l'avenir.

Samsung publie généralement ses mises à jour One UI quelques mois après que Google ait publié la version stable d'Android, nous pouvons donc nous attendre à ce que la mise à jour One UI 7.0 basée sur Android 15 arrive d'ici la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025. Samsung pourrait également lancer un programme bêta pour certains de ses appareils avant la version finale, mais on vous tiendra évidemment au courant dès que celui-ci sera disponible.