Android 15 : votre opérateur ne saura plus où vous êtes, sauf dans un cas précis

Un nouveau paramètre d'Android 15 vous donnerait plus de contrôle sur le partage de votre position. Elle ne sera plus accessible à votre opérateur en permanence comme c'est le cas actuellement. Sauf dans une certaine situation.



Notre smartphone échange des données avec l'extérieur en permanence ou presque. C'est totalement invisible à l'usage, mais indispensable au bon fonctionnement de nos applications et plus généralement de l'appareil. Parmi les informations qui en sortent, certaines sont plus sensibles que d'autres. La position est l'une de celle qui permet d'en savoir beaucoup sur un utilisateur : là où vous habitez, là où vous avez l'habitude de vous rendre… C'est pourquoi Google renforce régulièrement les possibilités de contrôler cela.

Actuellement, une appli ne peut pas utiliser notre position sans notre accord explicite, et vous pouvez le limiter aux moments où le programme est ouvert seulement. En revanche, il faut savoir que votre opérateur y a accès tout le temps. C'est dû au fait que l'information vient de la puce radio qui gère la connexion au réseau cellulaire. Cette dernière étant très souvent fabriquée par une entreprise différente du constructeur du mobile, elle n'applique pas les mêmes règles que celles imposées par Android. Google veut changer la donne dans Android 15 avec une nouvelle API, qui pour rappel est un programme permettant à deux applications de communiquer entre elles.

Android 15 pourrait proposer une option pour ne plus partager sa position avec son opérateur

Dans le code d'Android 15, on peut voir que l'API en question “met à jour le paramètre utilisateur actuel de partage des données de localisation“. Il “doit être utilisé par [la] radio avant d'honorer une demande de localisation initiée par le réseau pour les cas d'utilisation non urgents“. Des exceptions existent tout de même : “la radio doit ignorer ce paramètre pendant les modes d'appel d'urgence, de SMS d'urgence ou de rappel d'urgence et continuer à fournir les informations de localisation aux demandes de localisation initiées par le réseau“.

Autrement dit, même si vous choisissez de ne pas partager votre position avec votre opérateur, cette dernière restera accessible dans une situation d'urgence, et c'est tout à fait compréhensible. Notez que de nombreux smartphones passant à Android 15 risquent de ne pas proposer cette option, dans la mesure où ce sont les fabricants de la puce radio qui devront faire la démarche de l'implanter. Google devrait au moins le permettre sur la gamme Pixel, la firme étant à l'origine du composant concerné. Enfin, quoi qu'il arrive, cela n'empêchera jamais votre opérateur de connaître votre position générale en regardant quelle(s) antenne(s) relais le mobile activent. Mais c'est déjà ça.

