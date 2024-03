Maps : marre de tourner en rond pour trouver la bonne direction ? Google a pensé à vous

Google Maps s'apprête à recevoir une mise à jour significative sur Android, promettant de résoudre l'un des problèmes les plus fréquents : la confusion sur la direction à prendre. Votre téléphone sera désormais en mesure de déterminer plus précisément la direction dans laquelle vous vous trouvez, rendant la navigation encore plus intuitive et fiable.

Google Maps, malgré sa popularité, affronte des critiques concernant son retard sur des fonctionnalités clés par rapport à Waze, notamment pour la signalisation des radars et incidents. Introduite en 2019, cette option visait à aider les conducteurs en partageant des informations en temps réel. Cependant, le manque de mises à jour et d'intégration avec des systèmes comme Android Auto et CarPlay a limité son utilité.

Néanmoins, Google Maps continue d'innover et de s'améliorer. Récemment, la plateforme a introduit une fonctionnalité permettant de maintenir le signal de navigation dans les tunnels. De plus, dans un effort pour rendre la navigation piétonne plus intuitive, l’application teste une fonctionnalité indiquant les entrées des bâtiments, facilitant ainsi l'orientation dans des environnements complexes. Et maintenant, une nouvelle mise à jour vient affiner davantage sa précision.

Cette nouvelle fonction de Google Maps va vous aider à vous orienter

Dans le contexte actuel où la navigation urbaine peut s'avérer complexe à cause des signaux GPS peu fiables en milieu dense, la nouvelle API Fused Orientation Provider (FOP) arrive comme une solution prometteuse pour les applications de navigation sur Android, telles que Google Maps. Cette nouvelle fonction, en fusionnant les informations provenant de l'accéléromètre, du gyroscope et du magnétomètre, assure une orientation de l'appareil plus précise et constante. Elle vise à éliminer les incertitudes souvent ressenties lors de l'utilisation de la navigation, particulièrement dans les grandes villes où les perturbations magnétiques peuvent induire en erreur. Avec l'API FOP, la navigation va devenir plus intuitive, réduisant les chances de se perdre ou de faire des détours inutiles.

Cette mise à jour promet donc d'améliorer la navigation pour tous les utilisateurs Android, indépendamment de la qualité des capteurs de leur appareil ou de la marque. L'API FOP est conçue pour optimiser ses performances en fonction des spécificités de chaque téléphone, assurant ainsi des indications de direction précises et fiables à tous. Cette innovation devrait non seulement bonifier l'usage de Google Maps, mais aussi celui d'autres applications de navigation.

Source : Android