Android 15 pourrait forcer les applications à occuper tout votre écran, voici comment

Android 15 devrait apporter d’importants changements à l’interface de votre smartphone, notamment au niveau de la barre d’état et de la barre de navigation. Tout porte à croire que celles-ci pourraient bientôt devenir transparentes.

Android 15, la prochaine version majeure du système d'exploitation mobile de Google, pourrait rendre les applications bord à bord par défaut, ce qui signifie qu'elles afficheront le contenu sur l’intégralité de votre écran. C’est-à-dire même sous la barre de navigation et la barre d'état.

Cette fonctionnalité, également connue sous le nom de mode bord à bord, est disponible pour les applications depuis Android 10, mais elle est facultative et n'est pas largement adoptée. De nombreuses applications affichent encore un arrière-plan solide derrière la barre de navigation et la barre d'état, ce qui rend l’expérience moins immersive.

Android 15 veut rendre transparentes les barres d’état et de navigation

Cependant, Android 15 pourrait changer cela en rendant le mode bord à bord obligatoire pour les applications qui ciblent la nouvelle version. Cela a été repéré dans une modification de la page “App Compatibility Changes” d'Android, qui indique qu'Android 15 et les versions ultérieures “obligeront les applications à passer en mode bord à bord par défaut”. Cela signifie que les applications devront s'adapter à ce nouveau mode sous peine d'être incompatibles avec le nouveau système d'exploitation.

Avec Android 15, toutes vos applications devraient donc s’afficher sur l’intégralité de l’écran. Cela signifie que des informations seront également affichées derrière la barre d’état et la barre de navigation, ce qui pourra s’avérer pratique dans plusieurs scénarios. Sur les réseaux sociaux par exemple, vous serez en mesure de voir quelques lignes supplémentaires dans votre fil d’actualité. En jeu, le gain pourrait être moins visible, puisque la barre d’état et la barre de navigation disparaissent généralement déjà.

Google a également corrigé un bug qui affectait le mode bord à bord et qui causait des problèmes avec les découpes d'écran, telles que les encoches et les trous. Le bug a été résolu dans Android 14 QPR2 Beta 3, et devrait permettre au mode bord à bord de mieux fonctionner avec différentes formes et tailles d'écran. Notez qu’en plus de la modification de l’affichage des applications, Android 15 devrait également révolutionner le partage audio.