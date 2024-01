Android 15 pourrait ressusciter cette fonction supprimée il y a 10 ans

Google aurait des envies de revenir sur une fonction qu'il a lui-même supprimé d'Android il y a presque 10 ans déjà. Si ça se confirme, c'est Android 15 qui en profiterait le premier.



Vous utilisez des widgets sur votre smartphone ? Ces cartes à épingler à l'écran pour obtenir des informations spécifiques en un coup d’œil ou pour garder un raccourci vers une fonction d'application à portée de main. Les widgets ne datent pas d'hier, loin de là, et existe aussi bien sur Android que sur iOS, en passant par Windows sur les ordinateurs. Sur Android cependant, il y a une particularité que son concurrent direct n'a plus depuis iOS 16. Pour y accéder, vous devez d'abord déverrouiller votre mobile.

Ce n'était pourtant pas nécessaire il y a plusieurs années. Placer un widget sur l'écran de verrouillage était l'une des fonctionnalités clés d'Android 4.2 Jelly Bean sorti en 2012. Elle est impitoyablement supprimée lors de l'arrivée d'Android 5.0 Lollipop en 2014. Depuis, impossible d'y remédier. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, la possibilité pourrait faire son grand retour avec Android 15 attendu pour le dernier semestre 2024. L'information provient de Mishaal Rahman qui a décortiqué la version QPR2 Beta 3 d'Android14.

Cette fonctionnalité disparue avec Android 5.0 pourrait faire son retour avec Android 15

Le journaliste a réussi à activer ce qui s'appelle “l'espace commun”. Après ça, une barre grise verticale apparaît à droite de l'écran. La faire glisser vers la gauche affiche une icône en forme de crayon et toucher ce dernier ouvre le fameux espace. À l'intérieur, un sélecteur de widgets. Comme on peut le voir sur la capture ci-dessous, seuls quelques uns sont présents. Mishaal Rahman a pu en voir un pour l'Agenda Google, l'Horloge et l'application Google elle-même.

Impossible d'en ajouter d'autres dans la mesure où ils n'ont pas la catégorie KEYGUARD, que presque plus aucune application n'utilise depuis l'arrêt du support des widgets sur l'écran de verrouillage. Ajouter un widget l'affiche bien sur ce dernier, même si l'affichage n'est pas encore au point : l'heure se superpose au reste. Cela reste une fonction en développement qui pourrait d'ailleurs être limitée à certains appareils Android. Notamment ceux qui possèdent un mode “dock”, c'est-à-dire que l'on peut placer sur une base dédiée, comme la Pixel Tablet. Plus qu'à patienter pour le savoir.

Source : Android Authority