Google Home : Android 15 vous laissera contrôler votre maison depuis l’économiseur d’écran

Android 15 devrait apporter un tout nouvel économiseur d’écran, cette fois dédié aux fonctionnalités de Google Home. Il sera ainsi possible de contrôler ses objets connectés dès lors que l’écran se mettra en veille. Pour l’heure, il semblerait que les autres marques ne soient pas concernées.

Google Home est sans doute l’application la plus pratique sur Android pour tous les propriétaires d’objets connectés. En seulement quelques clics, il est possible de contrôler divers éléments de sa maison, qu’il s’agisse de régler la lumière dans une pièce ou d’allumer les enceintes dans une autre. Mais il est possible de faire encore plus pratique. Avec Android 12 par exemple, Google a simplifié les choses en rendant son application accessible depuis les Réglages rapides et l’écran de verrouillage.

Et la firme ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’avec Android 15, une nouvelle méthode de contrôle va faire son apparition. Comme le rapporte le journaliste Mishaal Rhaman pour Android Authority, Google Homme va également faire son apparition dans les options d’économiseur d’écran. Pour rappel, ces dernières sont accessibles depuis Paramètres > Écran > Économiseur d’écran.

Google Home apparaîtra dans l’économiseur d’écran sur Android 15

Si vous n’avez jamais utilisé cette fonctionnalité, l’économiseur d’écran s’affiche lorsque votre smartphone se met en veille automatiquement tout en étant branché sur secteur. À ce jour, il est possible de choisir entre une animation colorée, un diaporama des photos stockées sur l’appareil et, bientôt donc, avec des options de contrôle de Google Home. Dans une capture d’écran de Mishaal Rahman, on observe ainsi plusieurs boutons pour accéder aux caméras, aux lumières ou encore à la température de chaque pièce.

Toutefois, le journaliste précise qu’il s’agit là des paramètres qu’il a lui-même configurés en favoris, au préalable directement dans l’application. Il sera donc possible de changer à sa guise les paramètres affichés, mais en se rendant d’abord dans Google Home. Enfin, comme le note Mishaal Rahman, il semblerait que cette fonctionnalité sera disponible sur tous les smartphones Android, et non réservée uniquement aux Pixel. En revanche, il faudra impérativement des appareils connectés à Google Home.

Source : Android Authority