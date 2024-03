Android 15 : la version Developer Preview 2 est disponible, voici la liste des nouveautés

Google a officiellement dévoilé la deuxième Developer Preview d'Android 15, et elle regorge de fonctionnalités qui promettent d'améliorer considérablement l'expérience de l'utilisateur.

Après une première version Developer Preview lancée au mois de février, Google vient finalement de dévoiler la nouvelle mise à jour Android 15 DP2, qui ajoute son lot de nouveautés. Comme leurs noms l’indiquent, ces versions sont avant tout destinées aux développeurs, donc la plupart des changements sont pour le moins complexes.

L'une des nouveautés principales d’Android 15 DP2 est l'introduction d'éléments d'interface utilisateur conçus pour offrir une expérience cohérente aux appareils compatibles avec la connectivité par satellite. Elle inclut notamment une nouvelle API qui permet aux applications de détecter les connexions par satellite. En outre, les applications de messagerie peuvent désormais utiliser cette connectivité satellite pour envoyer et recevoir des SMS, MMS et messages RCS.

Quels changements sur Android DP2 ?

Parmi les autres changements, notons une nouvelle propriété qui permet aux développeurs d'optimiser leurs applications pour les petits écrans de couverture que l'on trouve sur les appareils à clapet. Cette fonctionnalité requiert l'adhésion des développeurs et n'est disponible que sur les appareils pris en charge.

Au niveau de la sécurité, Android 15 permet désormais aux applications de savoir si elles sont enregistrées. Une nouvelle API va notifier les applications lorsqu'elles apparaissent ou disparaissent dans un enregistrement d'écran, ce qui leur permet d'alerter les utilisateurs lors d'opérations sensibles. De plus, une autre API donne désormais aux applications plus de contrôle sur les paramètres Ne pas déranger, y compris les types personnalisés, les icônes, les descriptions et les effets tels que l'affichage en niveaux de gris et le mode nuit.

Android DP2 introduit aussi le contrôle de la marge HDR, permettant aux applications d'équilibrer l'affichage des contenus SDR et HDR. Cette fonction est particulièrement utile lorsque les deux types de contenu sont affichés simultanément, car elle empêche le système d'exploitation d'affecter négativement la luminosité du contenu SDR.

Enfin, on peut relever une refonte importante pour l’API PDFRenderer, qui ajoute des fonctionnalités telles que le rendu des fichiers protégés par mot de passe, les annotations, l'édition de formulaires, etc. Google l'a également optimisée pour accélérer l'affichage local et réduire l'utilisation des ressources. L'API fait désormais partie d'un module Mainline, ce qui signifie qu'elle peut être mise à jour via les mises à jour du système Play. Pour des changements davantage tournés vers les utilisateurs, il faudra attendre la première version bêta, qui arrivera dès le mois prochain.