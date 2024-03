Google déploie Android 14 QPR3 Beta 2, voici toutes les nouveautés de la mise à jour

Google vient de lancer une toute nouvelle mise à jour d’Android 14, qui est encore disponible uniquement pour ceux qui passent par le programme bêta d’Android.

Google déploie une nouvelle mise à jour pour son système d'exploitation Android 14, qui est encore en phase de test bêta. La mise à jour, appelée QPR3 Beta 2, est disponible pour tous les appareils Pixel pris en charge, du Pixel 5a au Pixel 8 Pro. La mise à jour apporte quelques nouvelles fonctionnalités et correctifs à Android 14, juste avant l’arrivée d’Android 15.

Android 14 QPR3 Beta 2 fait partie des versions d'aperçu trimestrielles de Google, qui sont conçues pour donner aux utilisateurs et aux développeurs un avant-goût des dernières fonctionnalités et améliorations d'Android. Ces versions sont différentes des “feature drops” de Google, qui sont des mises à jour régulières qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités et des améliorations aux appareils Pixel.

Quelles nouveautés sur Android 14 QPR3 Beta 2 ?

Selon Google, Android 14 QPR3 Beta 2 est adapté à un usage général, et les utilisateurs peuvent l'installer sur leurs conducteurs quotidiens sans grand risque. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients que le logiciel bêta peut encore avoir quelques bugs et problèmes, et ils devraient sauvegarder leurs données avant la mise à jour.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et des corrections apportées par Android 14 QPR3 Beta 2 :

Correction d'un problème qui provoquait parfois le plantage ou le redémarrage inattendu des appareils, soit de manière aléatoire, soit lors de la mise à jour d'applications après le flashage de l'appareil.

Correction d'un problème qui provoquait l'affichage d'un écran noir et vide après le démarrage de l'appareil à partir de la version flash ou le passage à un utilisateur secondaire.

Correction de problèmes interférant avec le geste “Double tap to wake” et le déverrouillage par empreinte digitale lorsque le mode d'affichage toujours allumé était activé.

Correction d'un problème entraînant parfois un affichage incorrect des informations relatives à la batterie dans les paramètres système, la barre d'état et l'écran de verrouillage.

Correction d'un problème empêchant les transferts d'appareil à appareil et les sauvegardes et restaurations de fonctionner correctement.

Diverses corrections de problèmes affectant la stabilité du système, les performances et la qualité de l'appareil photo.

Android 14 QPR3 Beta 2 bloque déjà certains smartphones

Les utilisateurs qui souhaitent installer Android 14 QPR3 Beta 2 peuvent le faire de deux manières : en effectuant une lecture latérale de la mise à jour depuis leur ordinateur ou en téléchargeant la mise à jour over-the-air (OTA) depuis leur appareil.

Toutefois, certains utilisateurs ont signalé que la mise à jour par sideloading pouvait bloquer leur appareil sur le logo Google après le redémarrage. Google n'a pas confirmé la cause de ce problème, mais a conseillé aux utilisateurs d'éviter la mise à jour sur leurs appareils principaux jusqu'à nouvel ordre. La mise à jour OTA, accessible depuis Paramètres > Système > Mises à jour logicielles > Mise à jour du système, semble fonctionner correctement.

Les utilisateurs qui installent Android 14 QPR3 Beta 2 peuvent également faire part de leurs commentaires et signaler les problèmes via l'application Android Beta Feedback sur leurs appareils Pixel. La mise à jour est livrée avec le correctif de sécurité mars 2024, qui comprend les derniers correctifs de sécurité et améliorations pour Android.

Il devrait s’agir d’une des dernières mises à jour d’Android 14, puisque Google commence déjà à déployer les premières versions d’Android 15. Il y a quelques semaines, c’est la Developer Preview 1 qui avait été rendue disponible pour les appareils Pixel compatibles. Malheureusement, Google en avait profité pour abandonner son Pixel 5a, seuls les Pixel équipés de puces Tensor sont éligibles.