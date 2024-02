L'introduction d'Auracast dans Android 15 pourrait marquer une avancée majeure dans la manière dont nous partageons l'audio entre appareils en simplifiant considérablement le processus grâce au Bluetooth LE.

Tandis qu'Android 14 enrichit ses fonctionnalités avec le transfert aisé d'eSIM entre appareils, Android 15 se dessine à l'horizon. Cette nouvelle version promet des avancées significatives qui pourraient redéfinir l'interaction avec les smartphones. Parmi les nouveautés attendues, l'intégration d'Auracast pour un partage audio simplifié se distingue, offrant une manière plus intuitive de diffuser de la musique et des contenus médias entre différents appareils.

De plus, Android 15 pourrait marquer le retour des widgets sur l'écran de verrouillage, une fonctionnalité nostalgique absente depuis Android 5.0 Lollipop. Ce renouveau offrirait un accès immédiat et personnalisé à des informations et applications essentielles, directement depuis l'écran de verrouillage, facilitant ainsi l'interaction quotidienne avec le dispositif.

Android 15 se distingue par des fonctionnalités de partage audio avancées

Android Authority a pu identifier Auracast comme la technologie derrière les nouvelles fonctionnalités de partage audio dans Android 15 grâce à une analyse approfondie du code dans la version bêta d'Android 14 QPR2. Ils ont découvert des indications sur une page dédiée à ce type de partage dans les paramètres. Elles incluanent des options telles qu'un commutateur pour l’activer, un bouton pour scanner un code QR pour se connecter à un flux audio à proximité, et la possibilité de sélectionner un dispositif Bluetooth différent pour l'écoute.

Auracast permet à un seul appareil d'émettre du son vers plusieurs récepteurs simultanément, sans le besoin de jumelage traditionnel. Cette méthode utilise le Bluetooth Low Energy (LE) Audio, dernière innovation dans cette technologie. Elle offre une transmission audio de haute qualité avec une efficacité énergétique améliorée. Cela signifie que partager une playlist avec des amis, écouter un podcast en groupe, partager une playlist lors d'une séance d'entraînement, ou synchroniser l'ambiance sonore d'un événement devient intuitif et inclusif. À la différence des solutions actuelles qui nécessitent souvent des connexions individuelles et sont limitées à un appareil à la fois, elle offre une manière plus directe et collective d'accéder au contenu audio.

Il est important de garder à l'esprit que ces fonctionnalités, bien qu'elles montrent la direction que Google souhaite prendre avec Android 15, sont basées sur des codes en développement. Leur présence dans la version finale n'est pas garantie, car les fonctionnalités en cours de développement peuvent évoluer ou être ajustées avant le lancement officiel.

Source : Android Authority