Android 15 ajoute un mode de recharge sans fil, mais il ne servira pas aux smartphones

La dernière version d'Android 15 contient une fonction de recharge sans fil jusque là absente du système d'exploitation mobile. Elle ne servira pas pour les smartphones cependant.

Si vous avez un smartphone Android, il y a des chances que vous attendiez le mois d'octobre un peu plus impatiemment que les autres. C'est en effet vers cette période que Google dévoile chaque année la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation mobile. Les différentes versions développeurs et bêta nous permettent bien sûr d'en apprendre beaucoup avant la sortie officielle, et Android 15 ne fait pas exception.

On apprend ainsi l'arrivée des messages par satellites non limités aux services d'urgence par exemple. Ou encore celle des espaces privés, cet outil permettant de créer un profil sécurisé distinct du principal. D'autres nouveautés sont attendues et parmi elles, l'une est en réalité une fonctionnalité vieille de 4 ans déjà, mais qui n'a jamais été intégrée avant aujourd'hui. C'est en tout cas ce que dévoile la bêta 1 d'Android 15 en ajoutant la recharge sans fil par NFC.

Le nouveau mode de recharge sans fil d'Android 15 ne servira pas pour les smartphones

Recharger son smartphone sans le brancher est devenu un geste banal. Le procédé utilise ce que appelle la norme Qi, mais elle n'est pas utilisable dans de nombreux appareils plus petits que nos mobiles dans la mesure où le composant nécessaire prend une certaine place. C'est là qu'intervient la recharge par NFC. L'antenne fait moins de 1 cm et peut être enchâssée dans un matériau flexible, ce qui permet de l'insérer presque partout. En revanche, la puissance maximale délivrée est de 1 W.

Lire aussi – Android 15 va augmenter l’autonomie et la sécurité de votre smartphone avec cette simple option

Il n'est donc pas possible de s'en servir pour recharger un mobile. Ce n'est pas vraiment une limitation puisque que le système a surtout été pensé pour les balises Bluetooth comme les AirTag, les montres ou les stylets tactiles connectés. Ces objets pourront donc être chargés directement à partir d'un smartphone sous Android 15. Il est étonnant que Google ait attendu aussi longtemps pour intégrer le procédé, mais le faire cette année fait sens étant donné le lancement récent du réseau Localiser mon appareil, qui utilise justement les trackers Bluetooth.

Source : Android Authority