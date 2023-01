AirTag : Google préparerait sa propre version du tracker pour les smartphones Android

Apple règne en maître sur le marché des trackers Bluetooth avec son célèbre AirTag, mais cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée d’un autre concurrent : Google. Le géant américain préparerait sa propre version.

Sortis en 2021, les AirTags ont véritablement révolutionné un marché qui était jusqu’alors rempli d’appareils beaucoup moins performants, et surtout moins bien intégrés à un écosystème. Samsung a bien tenté de profiter du succès de son concurrent avec ses SmartTag, qui sont sortis légèrement plus tôt, mais ceux-ci n’ont clairement pas rencontré le même succès.

Aujourd’hui, après plusieurs années d’attente, nous apprenons enfin grâce au journaliste Mishaal Rahman et au développeur Kuba Wojciechowski que Google travaille sur sa propre version du tracker Bluetooth. Ce dernier porterait le nom de code “grogu”, “groguaudio” ou “GR10” et le réseau s’appellerait “Finder Network”. Il semble qu’un employé de Google soit fan de la série The Mandalorian de Disney+.

Que sait-on des AirTags de Google ?

Comme le rapportent les deux internautes, l'appareil prendrait en charge les technologies Bluetooth basse énergie (LE) et ultra wideband (UWB), et pourrait être doté d'un petit haut-parleur interne pour les alertes. De plus, il serait produit en plusieurs coloris, mais c’est tout ce que l’on sait au niveau du matériel.

Vous devriez pouvoir trouver le tracker à l’aide de la puce UWB de votre smartphone Android haut de gamme (seuls quelques modèles en sont équipés), mais le Bluetooth LE devrait suffire de manière générale. L’UWB permet simplement de rendre beaucoup plus précise la localisation de l’appareil.

Étant donné que les premières traces de l’appareil ont été découvertes, il est probable que Google confirme son existence au cours de la prochaine conférence Google I/O au printemps prochain, et que celui-ci soit commercialisé aux côtés des Pixel 8 à l’automne.

Depuis leur sortie, les AirTags ont été un véritable cauchemar pour Apple en matière de protection de la vie privée. Le tracker d’Apple a par exemple souvent été accusé de faciliter le harcèlement des femmes, ou encore de faciliter le travail des voleurs de voitures, qui peuvent désormais simplement pister leurs cibles. Il est donc compréhensible que Google tarde à lancer son propre produit sur le marché, et on espère que l’entreprise va s’assurer de pouvoir éviter toutes ces polémiques.