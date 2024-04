Android 15 va rendre vos applications plus facile à lire, voici comment

Une nouvelle option pourrait faire son apparition dans Android 15. Elle permettra de lire plus facilement certaines applications où l'on a parfois du mal à bien discerner le texte ou les boutons.



Utiliser un smartphone peut paraître évident pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Pas nécessairement parce que ces personnes ne savent pas comment il fonctionne, mais tout simplement parce qu'ils ont du mal à lire ce qu'il y a à l'écran. Malgré la volonté de Google de proposer un cadre graphique unifié et épuré avec Material You, il existe des applications qui nous font plisser des yeux tant on a du mal à distinguer le texte du fond, ou encore les boutons sur lesquels on peut appuyer.

Android propose depuis longtemps des options spécifiques aux daltoniens dans le menu Accessibilité puis Couleur et mouvement. Mais qu'en est-il des gens qui aimerait simplement pouvoir discerner un peu mieux les éléments affichés à l'écran lorsqu'ils naviguent dans une application ? La solution pourrait bien être implémentée dans Android 15, prochaine version du système d'exploitation mobile attendu pour octobre 2024. Son nom : Color contrast, qui sera probablement traduit par Constate des couleurs.

Cette option d'Android 15 va rendre vos applications plus lisibles

La fonctionnalité est présente dans la version développeur appelée Android 14 QPR3 Beta 2.1. Comme c'est souvent le cas, elle embarque des options pas forcément actives et qui n'ont pas vocation à l'être avant la prochaine itération du système, ici Android 15. Color contrast prend la forme d'une page sur laquelle vous pouvez activer 3 modes différents : Défaut, Moyen ou Élevé. Selon le choix, les couleurs des boutons affichés vont changer pour devenir bien plus lisibles. C'est flagrant sur les captures d'écran ci-dessous.

Notez également la présence d'une ligne Maximiser le contraste du texte. Une fois activée, l'option ajoute un fond noir ou blanc sur les textes afin qu'ils se détachent du reste. Les différentes possibilités repérées ici fonctionnent aussi bien sur le thème clair que le thème sombre. Un avertissement en bas de page prévient toutefois que “certaines applications peuvent ne pas prendre en charge tous les paramètres de contrastes des couleurs et des textes“.

