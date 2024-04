Google Wallet : Android 15 va enfin vous laisser choisir une autre application de paiement par défaut

La première bêta publique d'Android 15 est enfin disponible, offrant aux utilisateurs de Pixel un aperçu préliminaire des nouvelles capacités et améliorations du système. Cette dernière va permettre aux utilisateurs de définir une application de paiement autre que Google Wallet comme option par défaut pour les paiements avec leurs smartphones. Cette innovation marque un pas de plus vers une interface utilisateur plus personnalisée et adaptée aux besoins individuels.

La première version bêta d'Android 15, récemment mise à disposition des utilisateurs de Pixel, ouvre la porte à une série de nouveautés qui visent à optimiser l'intégration entre le matériel et le logiciel. Cette mise à jour est conçue pour améliorer la performance globale du système et renforcer la sécurité, tout en introduisant des fonctionnalités qui répondent de manière plus précise aux demandes variées des utilisateurs. En mettant l'accent sur la personnalisation et l'adaptabilité, le système d’exploitation propose des améliorations importantes.

Jusqu'à présent, les versions précédentes d'Android, comme Android 14, imposaient Google Wallet comme l'application de portefeuille par défaut pour tous les paiements NFC. Cette technologie permet des transactions sécurisées en approchant simplement un smartphone d'un terminal de paiement compatible. Ces dernières années, elle a transformé les smartphones en véritables moyens de paiement, mais la limitation à une seule application a été ressentie comme une contrainte par de nombreux utilisateurs.

Avec Android 15 vous pourrez enfin choisir votre application de paiement par défaut

Android 15 va permettre plus de souplesse dans la gestion des applications de paiement. Désormais, les utilisateurs pourront choisir leur application préférée pour effectuer des paiements NFC, au lieu de se limiter à Google Wallet. Cette mise à jour, qui est déjà en place dans la version bêta 1 du système d’exploitation, représente une avancée importante en termes de personnalisation et montre que l’entreprise s'adapte aux préférences des utilisateurs.

Actuellement, c’est l'application Amex qui figure parmi les premières à bénéficier de cette nouvelle configuration. Elle apparaît maintenant aux côtés de Google Wallet dans les paramètres de l'application de portefeuille par défaut. On s'attend à ce que d'autres applications de paiement enrichissent cette liste prochainement. Elle pourront offrir aux utilisateurs une gamme plus large de choix pour gérer leurs transactions numériques de manière plus sécurisée et pratique.

Source : Androidauthority