Android 15 : ne téléchargez pas la version Developer Preview 1, c’est trop dangereux

Si vous pensiez à installer la première version d’Android 15 sur votre smartphone Pixel, il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois, puisque Google lui-même ne recommande désormais plus de la télécharger.

Android 15 est dès à présent disponible dans sa première version Developer Preview 1, mais comme son nom l’indique, celle-ci est avant tout destinée aux développeurs, et non aux particuliers. Cependant, si vous êtes impatient de l'essayer, vous devriez peut-être attendre un peu, car Google a temporairement suspendu les téléchargements de la première version de développement (DP1) d'Android 15 en raison d'un problème grave.

En effet, peu de temps après le déploiement, Google a découvert un problème avec les images OTA (over-the-air) de la version DP1. Certains utilisateurs ont signalé qu'après l’installation de la mise à jour, ils ont reçu un message “Device is corrupted” sur leur téléphone, le rendant inutilisable.

Certains utilisateurs ont brické leurs smartphones à cause d’Android 15

Google a reconnu le problème sur le site Android Developers et a indiqué qu'il travaillait sur une solution. En attendant, Google a temporairement désactivé les téléchargements des images OTA d'Android 15 DP1 et a conseillé aux utilisateurs de ne pas les télécharger. Google a également suggéré une méthode alternative pour tester la version DP1, qui consiste à flasher une image d'usine sur les appareils. Cependant, cette méthode nécessite de déverrouiller le bootloader et d'effacer les données, ce qui peut ne pas être pratique ou sûr pour certains utilisateurs.

Google n'a pas donné de calendrier pour la résolution du problème et la reprise des téléchargements. Comme il s'agit d'une version préliminaire et expérimentale d'Android 15, cette nouvelle affecte principalement les développeurs qui souhaitent tester leurs applications et fonctionnalités sur le nouveau système d'exploitation.

On ne peut donc que vous conseiller d’éviter d’installer Android 15 DP1 pour le moment, et d'attendre que Google corrige le problème et publie une version plus stable et plus sûre. Android 15 DP1 ne vaut pas la peine de risquer votre appareil et vos données, d'autant plus que la mise à jour n’apporte pour l’instant aucune fonctionnalité assez intéressante pour prendre autant de risques.