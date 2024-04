Google prépare Wear OS 5 et une nouvelle mise à jour d’Android TV, ce que l’on sait

À quelques semaines de la conférence annuelle des développeurs I/O de Google, l'entreprise a commencé à donner des indices alléchants sur les mises à jour majeures à venir pour deux de ses principaux systèmes d'exploitation : Wear OS et Android TV.

En dévoilant une partie importante du programme de la conférence I/O 2024 cette semaine, Google a inclus des sessions qui semblent confirmer le lancement imminent de Wear OS 5 pour les smartwatches et d'une nouvelle mise à jour de la plateforme Android TV.

Une session intitulée “The Future of Wear OS” a une description qui laisse peu de doute sur le fait que Wear OS 5 sera annoncé et détaillé lors de la conférence I/O. « Dans cette présentation, nous découvrirons les nouvelles fonctionnalités de Wear OS 5. Cela inclut des avancées dans le format du visage de la montre, et comment concevoir et construire pour une gamme croissante de tailles d'appareils », indique l'aperçu de la session.

Wear OS 5 pourrait arriver sur la Pixel Watch 3

Nous savions déjà que Wear OS 5 était en préparation sur la base d'Android 14, mais il s'agit de la première confirmation directe de Google que la nouvelle génération de sa plateforme pour appareils portables est prête. L'amélioration des fonctionnalités des cadrans de montres et la prise en charge de différentes tailles d'appareils pourraient s'avérer particulièrement importantes, car Google travaillerait, selon les rumeurs, sur une variante plus grande de 45 mm de la Pixel Watch 3.

Pendant ce temps, une autre session indique qu'une mise à jour importante de la plateforme sera aussi bientôt disponible pour le système d'exploitation TV de Google. « Découvrez les nouvelles améliorations de l'expérience utilisateur dans Google TV et les derniers ajouts à la prochaine mise à jour de la plateforme Android TV OS », peut-on lire dans sa description.

La dernière version majeure d'Android TV était Android 12 en 2021, Android TV 13 ne s'étant jamais matérialisé après que Google ait choisi de passer directement à Android 14 pour cette plateforme l'année dernière. Il semble donc probable que cette mystérieuse « prochaine mise à jour de la plateforme Android TV OS » fasse référence à une nouvelle version basée sur Android 14.

Google n'a pas encore fourni de détails spécifiques sur ce que Wear OS 5 ou la nouvelle version d'Android TV impliqueront en termes de nouvelles fonctionnalités, mais l’entreprise devrait en dire davantage dès le 14 mai prochain, à l’occasion de sa conférence Google I/O.