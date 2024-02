Android 15 : la date de sortie de la première version dévoilée et c’est pour très bientôt

On savait que Google se préparait à déployer la première version d’Android 15, la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation mobile, et on sait désormais exactement quand celle-ci sera disponible.

Ca y est, Google a confirmé quand sera déployée la première Developer Preview d'Android 15. Cette version nous donnera un aperçu des nouveautés et des améliorations d'Android 15, dont le nom de code interne est “Vanilla Ice Cream”.

La confirmation est venue d'un commentaire posté par un développeur de Google sur l'Android Open Source Project mardi matin. Le développeur a déclaré qu'il pourrait être judicieux d'attendre qu'Android 15 soit disponible avant d'apporter des modifications au code. Le développeur fait référence à la prochaine version preview sous le nom de “Android V”, qui est la lettre qui correspond au nom de la version dessert.

Android 15 sera déployée dès demain

L’employé de Google a annoncé que la première Developer Preview d’Android 15 devrait être disponible dès demain, jeudi 15 février 2024, sur les appareils compatibles. Elle arrivera donc un peu plus tard que d'habitude, puisque la première Developer Preview d'Android 14 a été publiée le 8 février 2023. Elle arrivera aussi peu de temps après le lancement d'Android 14 QPR3 Beta 1, qui a été publié la semaine dernière. Pour rappel, la QPR3 Beta 1 est la troisième mise à jour trimestrielle d'Android 14, qui apporte des corrections de bugs et des améliorations de sécurité.

La Developer Preview d'Android 15 ne sera disponible que pour les appareils Pixel, comme c'était le cas les années précédentes. Les utilisateurs inscrits au programme bêta devront attendre que la version devienne plus stable et prêt à être testé par le public. Comme son nom l’indique, la Developer Preview est destinée aux développeurs et aux utilisateurs précoces qui souhaitent tester les nouvelles fonctionnalités et faire part de leurs commentaires à Google, on ne recommande donc pas de l’installer sur votre appareil principal, car de nombreuses fonctionnalités essentielles pourraient être absentes.