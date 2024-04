Android 15 va grandement faciliter la gestion des notifications sans que vous ayez rien à faire

Une nouvelle fonctionnalité repérée dans la première bêta d'Android 15 montre comment le système veut simplifier la gestion des notifications. Vous n'aurez même pas à paramétrer quoi que ce soit pour cela.



Nos smartphones Android ont beau être extrêmement pratiques au quotidien, il peut arriver qu'ils soient légèrement envahissant lorsqu'ils ne cessent d'afficher les multiples notifications envoyées par nos applications. Elles sont indispensables pour ne pas manquer un message ou un mail, mais il y en a dont on se passerait bien. Depuis Android 8.0 Oreo, les notifications sont regroupées dans ce qu'on appellent des canaux. Vous pouvez les voir dans Paramètres > Notifications > Notifications des applis puis en touchant celle qui vous intéresse.

Chaque canal est divisé en plusieurs sous-canaux que vous pouvez activer et désactiver à loisir selon les notifications que vous souhaitez recevoir ou non. Par exemple, Messenger de Facebook a 2 canaux principaux : Notifications et Indicateurs d'activité. Dans Notifications, on trouve Discussions, Appels, Stories, Rappels, etc.

Cette granularité est très intéressante pour une gestion fine, sauf qu'elle peut vite devenir complexe dans la mesure où techniquement, les développeurs peuvent en créer autant qu'ils le veulent avec un maximum de 5 000. Il est donc parfois difficile de trouver le sous-canal que l'on veut désactiver. Heureusement, Android 15 a une solution.

Comment Android 15 veut simplifier la gestion des notifications

Par défaut, une application active tous les canaux de notifications qu'elle possède, qu'ils soient utilisés ou non. Pour reprendre l'exemple de Messenger, Rappels est actif même si vous n'en avez jamais programmé un seul via la messagerie. Dans la première bêta d'Android 15, Mishaal Rahman a pu activer une fonctionnalité bien pratique qui va automatiquement masquer les canaux inutilisés. De cette manière, seuls ceux qui correspondent à des notifications que vous recevez seront visibles.

Un bouton Montrer les canaux non utilisés fait son apparition pour les afficher à nouveau. Ce changement a l'avantage de rendre la gestion des notifications beaucoup plus claire et facile. En arrivant sur la page dédiée, vous savez que celles que vous voyez sont celles que vous recevez vraiment. Impossible de se tromper en désactivant un canal qui en réalité ne sert à rien. Il n'y a pas de raison que la fonctionnalité disparaisse lors de la sortie d'Android 15 en version stable, d'autant que certaines surcouches comme OneUI 6.1 de Samsung l'intègre déjà.

Source : Android Authority