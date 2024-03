Android 15 devrait enfin vous aider à retrouver votre smartphone même s’il est éteint

Depuis l’année dernière, Google promet qu’il sera bientôt possible de localiser son smartphone Android lorsque celui-ci est éteint. Depuis, le géant américain n’a pas donné de nouvelles, mais un récent rapport indique que la fonctionnalité devrait enfin arriver avec Android 15. Mais pour cela, Google va avoir besoin de l’aide d’Apple.

Lors de sa conférence I/O l’année dernière, Google a fait une grande annonce pour Android. Bientôt, promettait alors la firme, il serait possible de localiser son smartphone partout, tout le temps, même si celui-ci est éteint. La nouvelle n’était pas anodine. Si Android bénéficie certes de son réseau Localiser mon appareil, celui-ci est encore loin de faire le poids face à son homologue chez Apple. Au mois de décembre, Google indiquait discrètement sur son blog que le déploiement de son réseau était imminent.

Nous voilà en mars, et toujours aucune nouvelle de ce fameux réseau révolutionnaire. Google n’a pourtant pas abandonné le projet. À vrai dire, d’après un récent rapport d’Android Police, ce dernier fera enfin son arrivée sur Android 15. Nos confrères ont en effet été alertés par l’ajout d’une nouvelle API, baptisée Powered off Finder. Cette dernière permettra aux appareils équipés de continuer à envoyer des signaux Bluetooth même lorsqu’ils n’ont plus de batterie.

Google va enfin mettre à jour son réseau Localiser avec Android 15

Pour rappel, les réseaux Find My de Google et Apple fonctionnent sur le même principe. Afin de retrouver un appareil, tous les iPhone ou tous les smartphones Android envoient des signaux Bluetooth jusqu’à trouver une correspondance avec l’appareil recherché. De cette manière, nul besoin d’une connexion Internet ou d’activer la géolocalisation. Bien sûr, il faudra tout de même que l’appareil en question garde un semblant de batterie pour envoyer et recevoir ces signaux, ce qui est généralement le cas lorsque celui-ci s’éteint.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les utilisateurs, qui attendent depuis maintenant bientôt un an que Google améliore enfin son réseau Localiser. Toutefois, mieux vaut ne pas crier victoire trop vite. Si le nouveau réseau n’est pas encore disponible, c’est entre autres parce que Google attend qu’Apple protège ses utilisateurs contre les trackers espions, comme c’est désormais le cas sur Android depuis l’année dernière. Google a déjà retardé le lancement du nouveau réseau pour cette raison et il se pourrait qu’il faille encore attendre un moment si Apple ne lève pas le petit doigt.

Source : Android Police