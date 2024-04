Android 15 : la première bêta est disponible, comment la télécharger ?

Google a publié la première version bêta publique d'Android 15, permettant aux propriétaires de Pixel d'essayer la prochaine version de son système d'exploitation mobile.

Après deux versions Developer Preview, la première bêta d’Android 15 est désormais disponible. Cela permet au plus grand nombre de découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations prévues par Google pour la prochaine version de son système d’exploitation.

Pour ceux qui souhaitent prendre une longueur d'avance sur la dernière version d'Android, Google a fait en sorte qu'il soit assez simple d’inscrire son smartphone Pixel au programme bêta et de télécharger le nouveau logiciel over-the-air en quelques clics. Mais quelques précautions s'imposent avant de sauter dans le train de la version bêta.

Quelles nouveautés pour Android 15 bêta 1 ?

Les notes de mise à jour officielles de Google pour la première version bêta d'Android 15 couvrent des ajouts et des ajustements plutôt discrets. Parmi les changements les plus notables pour le consommateur, on peut notamment citer une fonctionnalité qui permet aux applications de s'étendre par défaut sur l'ensemble de l'écran.

L'archivage des applications est aussi désormais pris en charge en mode natif, ce qui permet de supprimer temporairement les applications inutilisées tout en préservant les données. Enfin, la gestion de l'affichage en braille est améliorée.

Mais la plupart des optimisations de la version bêta semblent viser à améliorer les performances, la sécurité et à combler le fossé entre le matériel et les logiciels grâce à une intégration plus étroite. Les véritables fonctions phares d'Android 15 seront certainement présentées lors de la conférence des développeurs I/O de Google, qui se tiendra dans un peu plus d'un mois, le 14 mai 2024. Des fuites ont déjà fait allusion à la messagerie par satellite et à un mode bureau amélioré semblable à Samsung DeX pour améliorer la productivité sur plusieurs écrans et interfaces.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 15 bêta 1 ?

Comme le veut la tradition, la version bêta initiale d'Android est limitée à la gamme de smartphones Pixel de Google :

Pixel 8 et 8 Pro

Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel Fold

Tablette Pixel

Les anciens modèles Pixel comme les séries 4a, 5 et 5a ne sont pas éligibles cette fois-ci, Google limitant la compatibilité aux smartphones équipés de puces Tensor. Les autres appareils Android de Samsung, OnePlus, Oppo et autres ne peuvent pas non plus accéder au programme bêta pour l'instant. Cependant, de nombreux fabricants rejoindront probablement le programme dans les mois à venir, à l'approche de la sortie d'Android 15.

Comment télécharger Android 15 bêta 1 sur votre Pixel ?

Avant de procéder, sauvegardez toutes les données importantes, car l'installation d'Android 15 bêta peut réinitialiser votre appareil. Il est recommandé d'utiliser le système de sauvegarde automatique d'Android ou de sauvegarder manuellement sur Google Drive.

Pour s'inscrire et télécharger la version bêta over-the-air, suivez la procédure suivante :

Accédez au site web Android Beta for Pixel de Google sur votre appareil Pixel.

Connectez-vous avec le compte Google associé à ce téléphone.

Sélectionnez “Afficher vos appareils éligibles”, puis choisissez d'inscrire votre Pixel.

Lisez et acceptez les conditions générales

Quittez le site web et ouvrez Paramètres > Système > Mise à jour du système sur votre téléphone.

La version bêta d'Android 15 devrait être disponible au téléchargement et à l'installation.

Accéder à la Bêta d'Android 15

Les mises à jour ultérieures de la version bêta d'Android 15 seront diffusées automatiquement au cours des prochains mois. Rappelons tout de même que comme pour toute version bêta d'un logiciel, il existe des risques à mettre à jour son smartphone. Il faut s'attendre à des bugs, des problèmes de compatibilité, des fonctionnalités manquantes ou même des pertes de données.

Google conseille de ne pas installer la version bêta sur les appareils principaux, et de réserver cette mise à jour à des smartphones secondaires ou dédiés aux tests. Si vous ne voulez pas prendre de risques et que vous n’êtes pas trop curieux de découvrir les nouvelles fonctionnalités en avance, il est probablement préférable d'attendre le lancement officiel d'Android 15 à l’automne.