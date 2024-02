Android 15 : Google veut simplifier l’utilisation des smartphones pour les personnes âgées

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait rendre les téléphones Android plus faciles à utiliser pour les personnes qui ne sont pas très familières avec la technologie ou qui ont des problèmes de vue.

Google travaillerait sur « easy pre-set », une nouvelle fonctionnalité qui a été repérée dans la première version bêta d'Android 14 QPR3, qui est la troisième version trimestrielle de la plateforme Android 14 qui sera publiée en juin. La fonction “easy pre-set” était cachée dans la page des paramètres de la version bêta, et il n'était pas encore possible de l'activer. Cependant, certaines chaînes de caractères dans le code ont révélé ce que la fonction fera lorsqu'elle sera disponible.

On sait désormais que la fonction de préréglage facile optimisera l'interface utilisateur d'Android pour « améliorer la lisibilité et la facilité de navigation ». Pour ce faire, elle “agrandira les icônes et le texte, ajoutera du contraste et du gras, et ajoutera des boutons de navigation en bas de l'écran“. La fonction changera également le fond d'écran actuel en une image noire pure, probablement pour réduire les distractions et économiser la batterie.

Votre grand-mère n’aura plus aucun problème pour utiliser son smartphone

La fonction de préréglage facile est similaire à celles proposées par d'autres équipementiers Android, tels que Samsung, Huawei et LG, ainsi que par certaines applications de lancement tierces sur Google Play. Ces fonctions sont conçues pour faciliter l'utilisation des téléphones Android par les personnes âgées ou les moins avertis d'entre nous, en simplifiant l'interface et en rendant les éléments plus visibles et accessibles.

Toutefois, la fonction de préréglage facile ne devrait pas faire partie de la mise à jour Android 14 QPR3, qui se concentrera principalement sur les corrections de bogues et les correctifs de sécurité. La fonction devrait plutôt faire partie d'Android 15, la prochaine version majeure d'Android qui sera publiée plus tard dans l'année.

Google n'a pas encore annoncé officiellement la fonction de préréglage facile ou Android 15, mais nous espérons en entendre parler bientôt. Google lance généralement la première version Developer Preview en février ou en mars, il est donc possible que nous voyions la fonction de préréglage facile en action à ce moment-là. On imagine également que Google évoquera son arriver lors de la Google I/O 2024, car le géant américain adore parler de ses nouvelles fonctionnalités d’accessibilité.