Android 15 va vous empêcher d’installer certaines applications, voici pourquoi

Android 15 va serrer la vis en ce qui concerne l'installation des applications. Le système va carrément bloquer l'installation de toute une partie d'entre elles, mais il y a une bonne raison.



Le système d'exploitation mobile Android offre une grande liberté d'action à ses utilisateurs. Pour ce qui est de l'installation des applications, chacun est libre d'en choisir depuis le Play Store, magasin officiel de Google, mais aussi depuis Internet et des sources alternatives. Une fonctionnalité bien connue qu'Apple a été contraint d'adopter suite à l'entrée en vigueur du DMA européen début mars 2024. S'il est pratique d'avoir autant de choix, ça n'est pas sans danger. Il est en effet beaucoup plus simple pour une personne mal intentionnée d'infecter une application avec un malware en dehors du Play Store.

Google le sait bien, et c'est pourquoi l'entreprise prend des mesures pour limiter au maximum les dégâts. Impossible de vérifier toutes les applications proposées sur le Web sûr. La solution est d'interdire l'installation de celles qui sont développées pour les versions les plus anciennes d'Android. Chaque nouvelle itération ajoute en effet des nouveautés visant à renforcer la sécurité du système. Cela veut dire que plus elle est vieille, plus elle est vulnérable. Sous Android 14, votre smartphone vous empêche déjà d'installer une appli si elle n'est pas au moins faite pour Android 6.0 Marshmallow, sorti en 2015. Android 15 va aller plus loin.

Android 15 bloquera l'installation de certaines applications et il y a une raison

En testant la bêta d'Android 15 Developper Preview 2, le journaliste Mishaal Rahman remarque qu'il ne peut plus installer d'application développée pour Android 6.0. Il regarde alors le message d'erreur de plus près et relève la mention suivante : App package must target at least SDK version 24. Pour faire simple : il faut que l'appli soit au moins faite pour Android 7.0 Nougat désormais. Dans le cas contraire, le système vous interdira d'aller au bout de la procédure. Même si vous appuyez sur le bouton Installer quand même dans la fenêtre d'avertissement d'ailleurs. L'objectif est bien d'améliorer la sécurité des utilisateurs Android.

Il est logique que Google modifie régulièrement cette obligation pour forcer les développeurs à ne supporter que les versions les plus récentes d'Android. Si l'on regarde les derniers chiffres du site Statcounter, la part des smartphones tournant sous Android 7.0 représente moins de 1,50 % du total. Il n'y a donc presque aucune raison pour un créateur d'applications de viser une version encore antérieure.