Android 15 : Google vous laissera envoyer des messages par satellite à tous vos amis

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphones Android, Google Messages va bientôt se mettre à jour pour vous mettre d’envoyer des messages par satellite, et pas seulement aux services d’urgence.

Alors que Google continue de développer la prise en charge de la connectivité par satellite pour le système d'exploitation Android, de nouveaux indices apparus dans la dernière application bêta de Google Messages laissent entrevoir des plans ambitieux pour la prochaine fonction de communication d'urgence.

Les chaînes de code découvertes par l'équipe d'APK Insight révèlent quelques détails clés sur le fonctionnement de la messagerie par satellite lorsqu'elle arrivera dans une prochaine version d'Android, probablement Android 15 si l'on en croit les fuites récentes.

Les messages par satellite ne seront pas réservés aux services d’urgence

L'une des chaînes de caractères indique notamment que les fonctions satellitaires de Google Messages ne se limiteront pas à la connexion avec les services d'urgence. La phrase est claire : « Vous pouvez envoyer des messages à n'importe qui, y compris aux services d'urgence ».

Cela suggère qu'en plus de contacter les intervenants en cas de crise via la liaison montante par satellite, les utilisateurs pourraient également avoir la possibilité d'envoyer des messages à des contacts figurant dans le carnet d'adresses de leur téléphone ordinaire lorsque la couverture cellulaire n'est pas disponible.

Une telle capacité irait au-delà de la fonctionnalité SOS par satellite, plus limitée, proposée sur les modèles actuels d'iPhone, qui permet uniquement de se connecter aux services d'urgence, à l'assistance routière et au partage de localisation, et non d'envoyer des messages à l'ensemble de sa liste de contacts.

Toutefois, le code confirme certaines limites attendues de la messagerie par satellite, quel que soit le destinataire. Les utilisateurs devront notamment « rester à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel » pour envoyer et recevoir des messages. Le système de notification d'Android indiquera probablement lorsqu'un appareil est relié avec succès aux satellites.

Certains signes indiquent également que les pièces jointes multimédias ne seront pas prises en charge, comme l'indique une chaîne de caractères : « La messagerie par satellite peut prendre plus de temps et ne peut pas inclure de photos et de vidéos ». Enfin, des références dans le code sont probablement liées à des rumeurs de plans de messagerie par satellite pour Android impliquant Garmin, qui offre une « messagerie bidirectionnelle » dans ses propres services de communication par satellite pour les chats textuels.