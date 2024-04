Android 15 va modifier les icônes de la barre d’état et apporter plus de vibrations à votre smartphone

Bien qu'Android 15 n'apporte pas de modifications visuelles radicales, Google travaille sur des améliorations subtiles mais bienvenues de l'interface utilisateur pour la prochaine mise à jour du système d'exploitation mobile.

Android 15 devrait arriver avec un rafraichissement des icônes de la barre d’état. Cette bande d'icônes omniprésente en haut de chaque écran Android n'a pas bénéficié d'une mise à jour majeure de son design depuis près de dix ans. Les icônes des principaux indicateurs du système, tels que le Wi-Fi, le signal cellulaire et le niveau de la batterie, sont restées largement inchangées depuis qu'Android 5.0 Lollipop a introduit le langage Material Design de Google en 2014.

Cependant, des fuites d'images de la version Developer Preview d'Android 15 révèlent que plusieurs icônes de la barre d'état bénéficient enfin d'une révision visuelle mieux alignée sur le système de conception moderne Material You de l'entreprise qui a fait ses débuts dans Android 12.

De nouvelles icônes pour la barre d’état arrivent avec Android 15

En particulier, les icônes de signal pour le Wi-Fi et les données mobiles semblent revenir à un style segmenté qui rappelle l'époque d'avant le Material Design. L'indicateur de batterie peut également intégrer des niveaux de pourcentage directement dans son icône plutôt que d'avoir le nombre sur le côté.

Le nouveau design semble plus propre et plus compact par rapport aux icônes existantes de la barre d'état d'Android. L'indicateur Wi-Fi redessiné, en particulier, offre une meilleure visibilité de la puissance du signal en un coup d'œil.

Au-delà des retouches esthétiques apportées aux icônes, Google intègre également des éléments de retour haptique supplémentaires dans les principales expériences utilisateur d'Android. Les utilisateurs peuvent notamment s’attendre à des vibrations rapides lors de l'expansion des tuiles des paramètres rapides et de l'ajustement des curseurs de volume.

Ces ajouts apparemment mineurs pourraient apporter un peu plus de réactivité physique et de tactilité lorsque les utilisateurs naviguent dans les éléments de l'interface visuelle d'Android. Le système haptique est devenu de plus en plus sophistiqué ces dernières années, grâce à l'amélioration du matériel de vibration, donc ces différences devraient notamment se ressentir sur les smartphones haut de gamme. Pour rappel, Android 15 n’en est encore qu’à la deuxième version Developer Preview, et devrait passer en bêta dès le mois prochain.