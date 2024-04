Android 15 va augmenter l’autonomie et la sécurité de votre smartphone avec cette simple option

Une nouvelle option repérée dans la version développeur 2 d'Android 15 pourrait à la fois renforcer l’autonomie et la sécurité des mobiles sans même que vous ayez à y penser.

L'autonomie des smartphones, c'est un peu le nerf de la guerre. Peu importe que tel modèle possède le processeur le plus rapide du monde, un écran ultra haute définition et des capteurs photos à faire pâlir les appareils dédiés, tout ça ne sert à rien s'il faut recharger le mobile toutes les 4 heures. Pour éviter cela, il faut bien sûr une batterie d'assez grande capacité. Mais les tests montrent qu'au niveau de l'endurance, ce n'est pas forcément la taille qui compte. Il faut aussi penser à des optimisations simples et efficaces.

On sait ainsi que l'écran consomme une bonne partie de l'énergie du téléphone. Ne pas le laisser allumé inutilement participe à augmenter l'autonomie. Sur Android, il existe une fonctionnalité pour qu'il s'éteigne tout seul passé un certain temps défini par vos soins, ou 30 secondes par défaut. Cela se trouve dans Paramètres > Affichage > Délai de mise en veille de l'écran. Quelques secondes après, 5 si vous n'avez pas choisi autre chose, l'écran se verrouille, ce qui sécurise votre appareil. Android 15 veut simplifier ce fonctionnement en le rendant plus intelligent.

Cette fonction d'Android 15 peut rendre votre smartphone plus endurant et plus sécurisé

Repérée dans la version Developer Preview 2 du système d'exploitation mobile, une ligne de code fait mention d'un “Adaptative timeout“. Ce qui sera sûrement traduit par mise en veille de l'écran adaptative est décrit comme une option qui “éteint automatiquement votre écran plus tôt si vous n'utilisez pas votre appareil”. Autrement dit : en passant outre le délai que vous avez défini dans les paramètres.

Pour le moment, on ne sait pas comment Android va repérer que vous n'êtes plus en train de vous servir du smartphone, même si on suppose que cela aura un rapport avec la caméra frontale. Comme avec l'option Regard sur écran qui garde l'écran allumé tant que vous le regardez. Dans les faits, une mise en veille adaptative permettrait de prolonger la batterie du mobile tout en le verrouillant plus vite. Une fonction simple qui fait d'une pierre deux coups.

Source : Android Authority