Sony Xperia 10 II : écran OLED, triple capteur photo et une meilleure batterie pour 369 €

Sony vient de présenter le Xperia 10 II, son nouveau smartphone milieu de gamme qui prend la succession du Xperia 10 de l’année dernière. C’est le premier modèle de la série à embarquer un écran OLED mais aussi à proposer une certification IP 65/68. Il sera lancé à 369 €, soit 830 € de moins que le Xperia 1 II, le nouveau haut de gamme de Sony.

Malgré l’annulation du MWC 2020, la conférence de Sony s’est tenue ce lundi 24 février et a été diffusée en live sur YouTube. La marque nippone a levé le voile sur le Xperia 1 II, son nouveau smartphone haut de gamme qui voit son prix grimper à 1199 €, mais aussi sur le Xperia 10 II (à prononcer Xperia 10 Mark 2). Contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de version « Plus » pour le nouveau milieu de gamme de Sony.

On reste sur un écran de 6 pouces au format 21:9 avec une nouveauté pas des moindres : le passage à la technologie OLED en remplacement de l’écran LCD des modèles précédents. La Xperia 10 II est aussi le premier milieu de gamme de Sony a bénéficier d’une certification IP 65/68 pourtant -historiquement- caractéristique des smartphones de la marque.

Sony Xperia 10 II : la fiche technique

En dehors de son écran OLED de 6 pouces en définition Full HD+, le Sony Xperia II embarque un SoC Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de mémoire vive et un stockage de 128 Go. Pour la partie photo, on retrouve une configuration à trois capteurs : 12 + 8 + 8 MP à l’arrière et 8 MP pour les selfies. La capacité de la batterie passe par ailleurs à 3600 mAh, soit une nette amélioration de 25% comparativement au Xperia 10. Voici un récapitulatif des caractéristiques.

Écran : 6 pouces OLED, ratio 21:9 et une définition Full HD+ (2520 x 1080 px)

: 6 pouces OLED, ratio 21:9 et une définition Full HD+ (2520 x 1080 px) SoC : Qualcomm Snapdragon 665

: Qualcomm Snapdragon 665 Stockage/RAM : 128/4 Go

: 128/4 Go Photo : trois capteurs de 12 MP + 8 MP (ultra grand angle)+ 8 MP (téléphoto avec zoom optique x2).

: trois capteurs de 12 MP + 8 MP (ultra grand angle)+ 8 MP (téléphoto avec zoom optique x2). Batterie : de 3600 mAh

: de 3600 mAh Dimensions : 157 x 69 x 8,2 mm

: 157 x 69 x 8,2 mm Poids : 151 grammes

: 151 grammes OS : Android 10

: Android 10 Certification IP 65/68

Pour ce qui est du design, le Xperia 10 II n’est pas différent de son prédécesseur. Il est tout de même un peu plus fin et pèse 11 grammes de moins malgré une plus grosse batterie. Quant à la disponibilité et au prix, le smartphone sera commercialisé au printemps en deux coloris : noir et blanc, à 369 €. C’est trois fois moins cher que le Xperia 1 II à 1199 €.

Enfin, une version 5G du smartphone pourrait être lancée d’ici la fin de l’année sachant que Sony travaille sur un Xperia milieu de gamme équipé du SoC Snapdragon 765 5G comme le dévoilait un Benchmark il y a quelques semaines.