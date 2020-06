Android 11 : Xiaomi annonce l’arrivée de la beta sur le Mi 10, Mi 10 Pro et le Poco F2 Pro

Android 11 sera bientôt disponible en version beta sur le Mi 10, Mi 10 Pro et le Poco F2 Pro, annonce Xiaomi. Comme prévu, la première beta publique de la mise à jour s’ouvre peu à peu aux smartphones conçus par des autres marques que Google, comme Xiaomi, OnePlus ou Oppo.

Il y a quelques jours, Google a finalement déployé la première beta publique d’Android 11. Comme toujours, la firme de Mountain View propose d’abord la beta sur les smartphones de son propre catalogue, les Pixel. Dans un second temps, la beta s’ouvre aux téléphones produits par les autres fabricants. Ainsi, la beta d’Android 11 est apparue sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Sur le même sujet : Avec Android 11, Google revoit les contrôles de lecture via l’écran de verrouillage

Sans surprise, la beta d’Android 11 ne tardera plus à débarquer sur les derniers nés de Xiaomi. Dans une publication sur Twitter, la marque chinoise a annoncé l’ouverture prochaine du programme beta aux Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro. Malheureusement, Xiaomi ne précise pas de fenêtre déploiement. Poco, une filiale de Xiaomi, a rapidement imité sa maison mère. Dans un tweet sur son compte officiel, Poco a annoncé la disponibilité imminente de la beta sur le Poco F2 Pro.

Au vu des habitudes du groupe, on peut s’attendre ce que la mise à jour soit disponible dans les deux prochaines semaines, soit le temps d’adapter le firmware fourni par Google.Evidemment, la beta sera accompagnée de la surcouche Android maison du constructeur, MIUI 12. D’ici quelques mois, MIUI 13, dont le développement a déjà commencé, remplacera progressivement MIUI 12 sur les smartphones compatibles.

Pour rappel, la beta d’Android 11 sera aussi proposée sous peu sur les Find X2 et Find X2 Pro d’Oppo. D’après Google, le déploiement aura lieu d’ici la fin du mois de juin 2020. Allez-vous installer la beta sur votre smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW

— MIUI (@miuirom) June 11, 2020