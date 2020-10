OnePlus présente les Nord N100 et N10 5G, 2 smartphones abordables à partir de 199€

OnePlus vient de lever le voile sur les OnePlus Nord N100 et Nord N10 5G. Avec ces deux smartphones ultra abordables, la jeune marque chinoise s'attaque au marché d'entrée de gamme. Les téléphones se distinguent par une fiche technique alléchante et un excellent rapport qualité prix. Les tarifs démarrent en effet juste sous la barre des 200€. Date de sortie, prix, fiche technique…on vous donne toutes les informations.

Avec son OnePlus Nord, OnePlus a négocié un fracassant retour sur le milieu de gamme. Bien plus abordable que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, le terminal est vendu au prix de départ de 399 euros. La jeune marque chinoise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après s'être fait un nom sur le haut de gamme et le milieu de gamme, OnePlus ambitionne maintenant de grignoter les parts de marché de Xiaomi et consorts sur l'entrée de gamme. Comme prévu, OnePlus casse donc encore les prix.

“La mission de OnePlus est de partager les meilleures technologies avec le monde entier. La série OnePlus Nord N représente la prochaine étape de notre stratégie, qui vise à étendre nos offres de smartphones à plus de catégories de prix. Aujourd'hui, encore plus d'utilisateurs peuvent bénéficier d'une expérience OnePlus, sans sacrifice sur la qualité de leur smartphone“ détaille Pete Lau, PDG et cofondateur de OnePlus, soucieux d'expliciter la nouvelle stratégie grand public de la marque, dans un communiqué de presse.

Le OnePlus Nord N10 5G, le OnePlus Nord à 349 €

OnePlus Nord N10 5G Ecran 6,49"

LCD

1080x2400 (405 ppi)

20:9

90 Hz

Gorilla Glass 3 Chipset Snapdragon 690 OS Android 10 + OxygenOS RAM 6 Go Stockage 128 Go microSD Oui jusqu'à 512 Go Capteur principal 64 MP (f/1.79)

8 MP (f2/2.25)

2 MP (f2/4)

2 MP (f2/4) Capteur selfie 16 MP (f/2.05) Batterie 4300 mAh

Recharge rapide Warp Charge 30T de 30W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte au dos Résistance à l'eau Non

Très similaire au OnePlus Nord premier du nom, le Nord N10 5G est construit autour d'un écran 90 Hz FHD+ de 6,49 pouces. La marque chinoise opte une nouvelle fois pour une dalle LCD trouée, cerclée de fines bordures. Pas de dalle AMOLED, contrairement aux OnePlus Nord. On notera que la bordure inférieure, le menton, est plus épaisse.

Le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 690 de Qualcomm, un chipset compatible 5G réservé aux appareils milieu de gamme, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go. L'autonomie est confiée à une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge rapide Warp Charge 30T de OnePlus. Déjà intégrée aux OnePlus Nord et OnePlus 7T, cette technologie ultra efficace permet de gagner 70% de batterie en 30 minutes de recharge.

Enfin, la partie photo est assurée par un appareil composé de 4 capteurs photo : un APN principal de 64 mégapixels, un module ultra grand-angle, un objectif macro et un objectif monochrome. OnePlus dispose ces modules dans un bloc photo rectangulaire similaire à celui du OnePlus 8T ou des Galaxy S20. Dans le trou dans l'écran, OnePlus glisse un module pour les selfies de 16 mégapixels.

OnePlus propose le OnePlus Nord N10 5G au prix de 349€, soit seulement 50€ de moins que le OnePlus Nord, dont il est très proche mais légèrement moins premium. Il fait notamment l'impasse sur le lecteur d'empreintes sous l'écran pour un lecteur classique situé sur le dos. In fine, on peut se demander si les deux variantes ne risquent pas de s'autocannibaliser.

Le OnePlus Nord N100, l'entrée de gamme à 199€

OnePlus Nord N10 5G Ecran 6,52"

LCD

720x1600 (269 ppi)

20:9Gorilla Glass 3 Chipset Snapdragon 460 OS Android 10 + OxygenOS RAM 4 Go Stockage 64 Go microSD Oui jusqu'à 512 Go Capteur principal 13 MP (f/2.2)

2 MP (f/2.4)

2 MP (f/2.4) Capteur selfie 8 MP (f/2.0) Batterie 5000 mAh

Recharge rapide 18W 5G Non Biométrie Scanner d’empreinte au dos Résistance à l'eau Non

Encore plus abordable, le OnePlus Nord N100 est recouvert d'un écran LCD de 6,52 pouces HD+. Il est limité à 60 Hz, contrairement aux autres OnePlus Nord. Comme le Nord N10 5G, il n'embarque pas de lecteur d'empreintes sous la dalle. Le capteur est situé au dos.

Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 460, une puce milieu de gamme qui n'est pas compatible avec la 5G. Les utilisateurs devront se contenter d'une connexion 4G. Le SoC est épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go. OnePlus confie l'autonomie du terminal à une imposante batterie de 5000 mAh.

Par contre, il doit se contenter d'une recharge rapide de 18W. Pas de Warp Charge pour le Nord N100. Côté photo, le smartphone est équipé d'un triple capteur photo composé d'un objectif principal de 13 mégapixels, d'un objectif bokeh et d'un module macro. OnePlus commercialisera le OnePlus Nord N100 au prix de 199€. C'est le smartphone le plus abordable du catalogue de OnePlus.

Les Nord N10 5G et Nord N100 seront commercialisés en France vers le milieu du mois de novembre sur le site officiel de la marque, sur Amazon et chez la Fnac. Que pensez-vous de la nouvelle proposition de OnePlus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.