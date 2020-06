Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : Android 11 est déjà disponible en bêta

Xiaomi vient de lancer Android 11 en bêta sur les Mi 10 et Mi 10 Pro. Si vous possédez l’un des deux modèles, vous faites partie des privilégiés qui ont la chance de profiter de la nouvelle version de l’OS de Google avant tout le monde. À condition bien sûr d’être prêt à prendre des risques. Des bugs indésirables ne sont pas à exclure.

La première bêta d’Anroid 11 est disponible depuis une semaine. Comme toujours, les Google Pixel étaient aux premières lignes pour la recevoir. Ces dernières années, les bêtas d’Android ne sont plus réservées uniquement aux smartphones de Google. La semaine dernière, Xiaomi promenait l’arrivée incessante Android 11 sur les Mi 10 et 10 Pro, mais aussi sur le Poco F2 Pro. Les deux premiers sont désormais servis.

Les liens de téléchargement de la ROM sont disponibles pour qui souhaite installer Android 11 pour découvrir les nouveautés déjà proposées sur la nouvelle version de l’OS. Cette manœuvre n’est conseillée que pour les développeurs et utilisateurs avancés. Pour le reste, ne vous y aventurez pas au risque de vous retrouver avec de sérieux ennuis.

Android 11 sans MIUI

Tout portait à croire que la première bêta d’Android 11 pour les Xiaomi Mi 10 et 10 Pro arrivait avec MIUI puisque l’annonce avait été faite sur le compte Twitter officiel de l’OS du constructeur chinois. Les ROM mises en lignent indiquent toutefois que cette version est basée sur Android Stock (AOSP). Les fichiers d’installation étant au format .tgz, un flashage est nécessaire en passant par Windows et l’outil MiFlash Tool.

Les liens pour télécharger les ROM sont disponibles sur le site XDA Developers. Ils concernent pour le moment uniquement les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. D’autres modèles de la marque pourraient bientôt rejoindre la liste. Ce sera tout au moins le cas du Poco F2 Pro pour lequel Xiaomi a déjà confirmé l’arrivée prochaine de la bêta d’Android 11. Du côté des concurrents, les OnePlus 8 et 8 Pro y ont déjà eu droit, tout comme les Nex 3S et iQOO 3 chez Vivo.