Galaxy Z Flip 5G officiel : Samsung lance son nouveau smartphone pliable 5G à partir de 1599 €

Samsung vient d’officialiser le Galaxy Z Flip 5G, son prochain smartphone pliable compatible 5G. Cette nouvelle version bénéficie de la puissance du Soc Snapdragon 865+, de deux nouveaux coloris ainsi que d’un Flex mode amélioré pour l’occasion.

Après qu’une nouvelle fuite nous ait révélé le design complet du Galaxy Z Flip 5G début juillet, nous nous attendions à ce que le smartphone soit présenté officiellement le 5 août 2020 aux côtés du Galaxy Note 20 et Fold 2 lors du Samsung Unpacked. Finalement, le constructeur a pris de l’avance et a officialisé le Galaxy Z Flip 5G ce mercredi 22 juillet via un communiqué de presse.

Qu’en est-t-il de ce Galaxy Z Flip 5G ? Comme vous vous en doutez, la principale innovation vient de l’intégration du dernier processeur en date signé Qualcomm, à savoir le puissant Snapdragon 865+. On retrouve ensuite sous le capot 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne et une batterie identique à celle du Galaxy Z Flip de 3300 mAh. La partie arrière est quant à elle occupée par deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 MP.

À lire également : Galaxy Fold 2 – écran 120 Hz pliable 7,7″ et capteur photo 12 MP, voici les dernières infos

Un Flex Mode revisité

Comme dit précédemment, l’autre nouveauté phare reste l’amélioration du Flex Mode, cette fonctionnalité qui permet de réagencer l’interface selon le degré de pliure du smartphone. Sur le Galaxy Z Flip 5G, le Flex Mode est désormais compatible avec YouTube, permettant à l’utilisateur de « regarder sa chaîne YouTube préférée en mode mains libres ».

« Tout en regardant la moitié supérieure de l’écran, vous pouvez continuer à naviguer, lire les descriptions et commenter » sur la moitié inférieure de la dalle. Pour célébrer cette fonctionnalité, Samsung offre par ailleurs 4 mois d’abonnement à YouTube Premium pour l’achat d’un Galaxy Z Flip 5G. Pour rappel, ce statut permet de profiter de YouTube sans publicité.

Par ailleurs, le Flex Mode permet maintenant de basculer rapidement la fenêtre de prévisualisation en mode Photo sur l’écran inférieur ou supérieur. Il suffit de faire une double pression sur la dalle. Ainsi, il est possible de se servir du smartphone replié (à 90 ou 45 degrés par exemple) pour prendre des photos ou des vidéos en contre-plongée.

À lire également : Galaxy Fold 2 – le smartphone pliable embarquera deux batteries pour une capacité de 4 365 mAh

Deux nouveaux coloris

Le Galaxy Z Flip 5G conserve les mêmes dimensions (73,6 x 167,3 x 7,2 mm) et le même poids sur la balance (183 gr) que son prédécesseur. Néanmoins, il marque sa différence avec deux nouveaux coloris disponibles : Mystic Grey et Mystic Bronze. Notez que ce coloris sera vraisemblablement disponible sur le Galaxy Note 20 Ultra, selon la première photo officielle de l’appareil. D’après Samsung, la finition en verre mat « offre une prise en main agréable tout en minimisant les traces dues à la manipulation ».

Prix et disponibilité du Galaxy Z Flip 5G

Alors que nous nous attendions à une sortie du Galaxy Z Flip 5G en septembre en quantité limitée, Samsung a confirmé la disponibilité de son smartphone pliable dès le 7 août prochain sur sa e-boutique officielle. Nous ne savons pas pour l’instant si l’appareil sera également disponible auprès des revendeurs partenaires du constructeur.

Concernant son prix, Samsung vient de nous communiquer les tarifs pour son smartphone pliable. Le Galaxy Z Flip 5G sera disponible à partir de 1559 €. Pour rappel, le premier Galaxy Z Flip était vendu à 1509 € à sa sortie, tandis que le Galaxy Fold dépassait les 2000 € lors de son lancement en France en septembre 2019.

Source : Samsung