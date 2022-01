Xiaomi 12 Pro vs OnePlus 10 Pro : performances, photo, prix, quelles sont les différences ?

Xiaomi et OnePlus ont tous les deux présenté un nouveau smartphone haut de gamme en ce début d’année 2022. Le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro ont une fiche technique très similaire, mais quelques différences pourraient vous faire pencher pour l’un ou pour l’autre, on vous explique tout.

Xiaomi a présenté le 28 décembre 2021 de nouveaux smartphones Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro. Ce dernier embarque toutes les dernières technologies du fabricant, et a rapidement été rejoint deux semaines plus tard par le OnePlus 10 Pro, le flagship de OnePlus pour cette année 2022.

Sans être révolutionnaires, les deux smartphones proposent des nouveautés intéressantes par rapport aux modèles précédents. Le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro sont très intéressants à comparer à cause de leurs tarifs identiques en Chine, tous deux étant vendus à partir de 4699 yuans (649 euros).

Les fiches techniques du Xiaomi 12 Pro et du OnePlus 10 Pro

Voici un résumé des spécifications techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces caractéristiques plus en détail dans la suite de cet article.

Xiaomi 12 Pro OnePlus 10 Pro Chipset Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Ecran Samsung 6,73 pouces

2K (3200 x 1400 pixels)

AMOLED E5 LTPO 2.0 1-120 Hz

1500 nits

Gorilla Glass Victus Samsung 6,7 pouces

2K (3216 x 1400 pixels)

AMOLED E4 LTPO 2.0 1-120 Hz

1300 nits

Gorilla Glass Victus 5G Oui Oui RAM 8 Go ou 12 Go LPDDR5 8 Go ou 12 Go LPDDR5 Batterie 4600 mAh

Recharge rapide filaire 120 W

Sans fil 50 W

Inversée 10 W 5000 mAh

Recharge rapide filaire 80 W

Sans fil 50 W

Inversée 10 W Photo Capteur principal 50 MP IMX7077 1/1.28 pouce

Ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1

Téléobjectif 50 MP Samsung JN1 avec zoom optique 2X Capteur principal 48 MP IMX789 1/1.43 pouce

Ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1

Téléobjectif 8 MP OV08A10 avec zoom optique 3X Selfie 32 MP 32 MP Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Non IP68 Stockage 128 Go ou 256 Go 128 Go ou 256 Go OS MIUI 13 + Android 12 OxygenOS 12 + Android 12 Dimensions 163.6 x 74.6 x 8.16 mm (verre), 205 g

163.6 x 74.6 x 8.66 mm (cuir vegan), 204 g 163.0 x 73.9 x 8.5 mm, 200 g microSD Non Non

Design : le traditionnel ou l’atypique

Cette année, le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro ont tous deux adopté un design différent par rapport à leur prédécesseur. Néanmoins, alors que le Xiaomi 12 Pro se contente d’un design que l’on a l’habitude de voir chez d’autres fabricants, OnePlus a décidé de sauter le pas et proposer un dos assez atypique, puisque le module photo est carré et déborde sur la tranche à la manière d’un Gakaxy S21.

Pour les matériaux utilisés, les deux smartphones proposent du verre Gorilla Glass Victus sur les deux côtés, et seront donc particulièrement résistants aux rayures et aux chutes par rapport aux modèles précédents. Néanmoins, le OnePlus 10 Pro est lui certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui lui permet de survivre aux éclaboussures et à l’immersion dans de l’eau claire jusqu’à 5 mètres pendant 30 minutes. L’absence de certification sur le Xiaomi 11 Pro ne veut cependant pas dire que le smartphone n’est pas protégé, mais simplement qu’il ne l’est pas officiellement.

Les deux modèles sont équipés de haut-parleurs stéréo, mais le Xiaomi 12 Pro a l’avantage de proposer deux haut-parleurs symétriques en haut et en bas du smartphone, conçus en partenariat avec Harman Kardon. Comme ses prédécesseurs, le smartphone Xiaomi offrira donc une meilleure qualité sonore que ses concurrents.

Du côté des dimensions, les smartphones font à peu près jeu égal. Il faut compter 73,9 x 163.0 x 8.5 mm pour le OnePlus 10 Pro, contre 74.6 mm x 163.6 mm x 8.2 mm pour le Xiaomi 12 Pro. Ce dernier est donc légèrement plus grand, mais un peu moins épais. Les smartphones ne font pas partie des plus légers, il faut compter 200 grammes pour le OnePlus 10 Pro et 205 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. En d’autres termes, vous ne remarquerez aucune différence entre les deux au quotidien.

Ecran : des technologies et tailles similaires

Le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro embarquent tous deux des écrans haut de gamme fabriqués par Samsung, et les technologies utilisées sont presque identiques. Cependant, quelques différences subsistent. Le Xiaomi 12 Pro utilise un écran AMOLED E5 WQHD+ (1440 x 3200 pixels) de 6,73 pouces avec la technologie LTPO 2.0 120 Hz. Cette dernière permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de la dalle de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu qui est affiché.

De son côté, le OnePlus 10 Pro propose un écran AMOLED E4 WQHD+ (1440 x 3216 pixels) de 6,7 pouces, qui est également LTPO 2.0 120 Hz. Puisqu’il s’agit d’un écran AMOLED E4 et non E5, ce dernier est légèrement plus énergivore. Xiaomi prend donc l’avantage dans cette catégorie, puisque son écran peut même se vanter de proposer jusqu’à 1500 nits de luminosité, contre seulement 1300 nits pour le OnePlus 10 Pro.

Performances : des performances de haut vol sur les deux modèles

Du point de vue des performances, les deux smartphones sont identiques. En effet, tous deux utilisent le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Le CPU utilise un total de 8 cœurs, dont 1 cœur Cortex-X2 haute performance à 3.0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2.50 GHz ainsi que 4 cœurs Cortex-A510 économes en énergie à 1,8 GHz. Le GPU, l’Adreno 730, propose, lui, un gain de performances de l’ordre de 30 % par rapport à la puce précédente.

Les deux smartphones sont livrés avec un minimum de 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1, et chacun possède une configuration proposant jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Batterie : autonomie chez OnePlus et recharge rapide chez Xiaomi

OnePlus et Xiaomi ont fait des choix différents au niveau de la batterie de leurs smartphones. En effet, le OnePlus 10 Pro profite cette année d’une batterie de 5000 mAh, contre seulement 4500 mAh sur le OnePlus 9 Pro. La batterie est compatible avec la recharge rapide 80 W en filaire qui promet de la faire passer de 0 à 100 % en seulement 32 minutes. La recharge sans fil est de nouveau limitée à 50 W.

De son côté, Xiaomi propose cette année une batterie plus petite, puisqu’il passe de 5000 mAh sur le Xiaomi Mi 11 Pro à seulement 4600 mAh sur le Xiaomi 12 Pro. Cependant, le fabricant a augmenté la puissance de la recharge rapide filaire à 120 W, comme le Xiaomi 11T Pro, ce qui permet à la batterie d’être remplie en seulement 18 minutes. La recharge rapide sans fil est également de 50 W.

Le Xiaomi 12 Pro utilise des composants plus économes en énergie et se recharge plus rapidement, mais la capacité de batterie supplémentaire du OnePlus 10 Pro devrait tout de même lui permettre de proposer une autonomie légèrement plus longue. Enfin, bonne nouvelle, contrairement à Samsung ou à Apple, Xiaomi et OnePlus ont décidé de garder l’adaptateur secteur dans la boîte de leur smartphone.

Appareil photo : les deux smartphones sont compliqués à départager

Côté photo, Xiaomi et OnePlus ont tous deux misé sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif. Cependant, les capteurs proposés sont différents. En effet, on retrouve un énorme capteur principal 50 MP IMX707 de 1/1.28 pouce avec des photosites de 1.22 micron sur le Xiaomi 12 Pro, contre un capteur 48 MP IMX789 de 1/1.43 pouce avec des photosites de 1,12 micron sur le OnePlus 10 Pro.

L’ultra grand-angle de 50 MP ISOCELL JN1 est identique sur les deux appareils. Pour rappel, il s’agit du plus petit capteur de 50 MP sur le marché avec des photosites de seulement 0,64 micron. Le OnePlus 10 Pro a l’avantage de proposer un mode ultra grand-angle avec un champ de vision très large de 150 degrés, un mode fisheye ainsi qu’un mode avec un champ de vision moins large de 110 degrés.

Le téléobjectif du Xiaomi 12 Pro est un autre capteur JN1 de 50 MP offrant un zoom optique 2X parfait pour les portraits, tandis que le OnePlus 10 Pro mise sur un plus petit capteur de seulement 8 MP, mais qui propose un zoom optique 3X. Enfin, les deux smartphones utilisent un capteur frontal de 32 MP logé dans un poinçon, dans le coin supérieur gauche sur le OnePlus 10 Pro et au centre sur le Xiaomi 12 Pro.

Le Xiaomi 12 Pro semble donc avoir l’avantage dans cette catégorie grâce à ses trois gros capteurs de 50 MP, mais le OnePlus 10 Pro offre quelques modes intéressants avec le capteur ultra grand-angle pour laisser exprimer votre créativité. Certains utilisateurs pourraient également être convaincus par la technologie « OnePlus Billion Collor » conçue en partenariat avec Hasselblad, qui permet au OnePlus 10 Pro de capturer des clichés avec des couleurs très naturelles.

Logiciel : Android 12, mais avec des surcouches différentes

Le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro sont tous les deux sortis sur Android 12, mais ils utilisent les surcouches MIUI 13 et OxygenOS 12, respectivement. Xiaomi a dévoilé MIUI 13 en même temps que son smartphone en Chine. Cette année, la nouvelle version de la surcouche maison de Xiaomi mise tout sur la fluidité, la personnalisation, et promet de mieux s’adapter aux tablettes.

De son côté, OxygenOS 12 promet une expérience plus proche d’Android stock, là où MIUI 13 s’en éloigne vraiment. Les fabricants promettent tous les deux 3 ans de mise à jour Android majeure et 4 ans de correctifs de sécurité sur leur smartphone, c’est donc match nul.

Des tarifs identiques en Chine, quid de la France ?

Le OnePlus 10 Pro et le Xiaomi 12 Pro ont tous deux été commercialisés à partir de 4699 yuans (651 euros) en Chine dans leur configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour l’instant, nous ne savons pas à quels tarifs ils seront proposés en France, mais il sera intéressant de voir lequel de OnePlus ou de Xiaomi sera le plus agressif sur notre marché.