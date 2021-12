OnePlus 10 Pro : date de lancement, benchmark, charge rapide 80W, on sait tout de lui

Les OnePlus 10 et 10 Pro ont refait surface sur la toile via un teaser vidéo officiel qui a fuité sur Twitter. L'occasion d'apprendre la date de lancement des deux prochains smartphones. D'après le clip, le constructeur nous donne rendez-vous le 11 janvier 2022 à 14h. En outre, d'autres informations à leur sujet ont été publiés, à l'image de ce benchmark ou encore de l'intégration de la charge rapide 80W. On fait le point ensemble sur les révélations du jour.

Comme vous le savez peut-être, OnePlus est attendu au tournant en janvier 2022. Comme l'affirment de nombreuses rumeurs, il y a de fortes chances pour que la marque chinoise dévoile ses nouveaux OnePlus 10 et 10 Pro dès le début d'année prochaine. Jusqu'alors, tout le monde s'accordait pour dire que la présentation aurait lieu le 4 janvier 2022.

Seulement, l'insider réputé Mayank Kumar vient d'apporter de nouveaux éléments au dossier. En effet, le leaker vient de publier sur Twitter ce qui semble être un teaser vidéo officiel des prochains flagships du constructeur. On reconnaît bel et bien le bloc photo avec la mention Hasselblad, partenaire de OnePlus pour l'élaboration de la partie photo des deux appareils. La fin du teaser nous offre une nouvelle date et un horaire : le 11 janvier 2022 à 14h. Vous l'aurez compris, tout porte à croire que la présentation des OnePlus 10 et 10 Pro aura lieu à cette date précise, et non au 4 janvier comme le suggéraient les premières rumeurs.

OnePlus 10 Pro Official Teaser Video. pic.twitter.com/pExux8WM3K — Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) December 30, 2021

La recharge rapide 80W confirmée pour le OnePlus 10 Pro

Mais ce n'est pas tout. De nombreuses informations inédites sur les OnePlus 10 et 10 Pro ont paru sur la toile ce jeudi 30 décembre 2021. En effet, le site indien MySmartPrice a découvert des documents de certification du CCC, la commission chinoise de certification, à propos du OnePlus 10 Pro. Cet appareil, qui répond au nom code NE2210, sera fourni avec un adaptateur capable de délivrer jusqu'à 11V de tension et 7,3 ampères d'intensité, soit une puissance de 80W. En d'autres termes, le OnePlus 10 Pro sera équipée d'une charge rapide 80W, ce qui reste une première pour la marque.

Jusqu'alors, le constructeur n'a pas proposé de charge rapide supérieure à 65W, que l'on peut retrouver notamment sur le OnePlus 9 Pro. Quoi qu'il en soit, ces documents de certification corrobore de précédentes rumeurs qui affirmaient justement que le OnePlus 10 Pro serait équipé d'une recharge rapide filaire plus puissante de 80W. Pour rappel, cette variante haut de gamme embarquera une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh sur la génération précédente.

Un benchmark avec des scores étonnants

Évoquons maintenant l'autre révélation du jour concernant le OnePlus 10 Pro. Toujours selon le site indien MySmartPrice, le flagship a été repéré sur l'application de benchmarking Geekbench, encore sous le nom de code NE2210. En premier lieu, ce listing confirme que l'appareil sera propulsé par le dernier processeur phare de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 1. Le modèle testé ici embarque 12 Go de RAM LPDDR5. Mais bien entendu, OnePlus devrait proposer d'autres configurations de mémoire vive pour son appareil haut de gamme. Par ailleurs, il est précisé que l'appareil sera équipé d'Android 12.

Vous en conviendrez, rien de neuf sous le soleil pour l'instant. Ce qui est surprenant en revanche, ce sont les scores obtenus par ce OnePlus 10 Pro : 976 points obtenus en test monocœur et 3469 points enregistrés en test multicœur. Comme le rappellent nos confrères du site GSM Arena, on est loin des scores obtenus sur le OnePlus 9 Pro notamment. Sur le même protocole, le précédent flagship du constructeur affichait 1129 points en mono et 3654 points en multi.

Cependant, cet écart peut s'expliquer facilement. La raison la plus plausible est que OnePlus n'a pas encore optimisé le 10 Pro pour le Snapdragon 8 Gen 1. Ou du moins que l'appareil utilisé pour le test n'est qu'un prototype. Autre hypothèse, cela pourrait être un choix délibéré de OnePlus, qui a prouvé par le passé que la marque bridait volontairement les performances de ses smartphones pour préserver l'autonomie. Quoi qu'il en soit, il conviendra de prendre les données de ce benchmark avec des pincettes, puisque la page a été rapidement retirée de Geekbench.