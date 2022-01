OnePlus 10 Pro officiel : le smartphone veut gommer les défauts du OnePlus 9 Pro

OnePlus vient de présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro. Sans être une révolution par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 10 Pro dispose de quelques arguments qui en font une excellente alternative sur le segment premium.

À l’occasion d’une conférence en Chine ce matin, OnePlus a levé le voile sur son OnePlus 10 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme qui succède au OnePlus 9 Pro de l’année dernière. L’appareil vient directement concurrencer d’autres smartphones tels que les nouveaux Xiaomi 12 ou les futurs Galaxy S22 de Samsung.

Comme chaque année, le OnePlus 10 Pro est propulsé par le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. OnePlus promet notamment des performances en hausse de 25 % sur la partie graphique, et des débits 5G plus rapides que jamais grâce au nouveau modem Snapdragon X65, le premier à supporter un débit théorique de 10 Gbps. Le processeur est épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Comme sur le OnePlus 9 Pro, OnePlus mise de nouveau sur un écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces. Cependant, le fabricant chinois opte cette année pour la technologie LTPO de seconde génération déjà présente sur le Xiaomi 12 Pro. Elle lui permet de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché, ce qui a pour but de réduire drastiquement sa consommation d’énergie par rapport à un écran traditionnel. L’écran du OnePlus 10 Pro est aussi le premier doté de la technologie Dual Color Calibration, qui lui permet d’offrir des couleurs naturelles et précises à deux niveaux de luminosité différents (élevé et faible).

Le OnePlus 10 Pro veut gommer le vilain défaut du OnePlus 9 Pro : l’autonomie

Le plus gros défaut du OnePlus 9 Pro était probablement son autonomie trop juste, mais le fabricant semble vouloir corriger le tir cette année. Le OnePlus 10 Pro devrait se montrer plus endurant que son prédécesseur grâce à sa batterie de 5000 mAh.

La puissance de la recharge rapide filaire a également été revue à la hausse. En effet, le OnePlus 10 Pro est compatible avec la technologie SuperVOOC Flash Charge 80 W, et celle-ci promet de remplir totalement la batterie en seulement 32 minutes. La recharge rapide sans fil 50 W AirVOOC Wireless Flash Charge est également de la partie pour une recharge en 47 minutes. Bonne nouvelle, contrairement à Samsung ou à Apple, OnePlus a décidé d’inclure un adaptateur secteur de 80 W dans la boîte du smartphone.

Des photos plus naturelles et un ultra grand-angle 150 degrés

Alors que le OnePlus 9 Pro utilisait 4 caméras à l’arrière, le OnePlus 10 Pro se contente lui d’une configuration à 3 caméras logées dans un nouveau module photo carré. On retrouvera un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X.

Comme l’avait dévoilé OnePlus avant le lancement, le OnePlus 10 Pro est équipé de la seconde génération de caméra Hasselblad, le fabricant spécialisé d’appareils photo. Cette année, OnePlus introduit la technologie « OnePlus Billion Collor », qui permettra d’appliquer le « Natural Color Calibration (l’étalonnage naturel des couleurs) » de Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. Le smartphone est donc capable de prendre des photos 10 bits qui couvriront 25 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 supplémentaires par rapport au OnePlus 9 Pro.

De plus, OnePlus mise beaucoup sur son nouveau capteur ultra grand-angle de 50 MP, puisque celui-ci offre un champ de vision très large de 150 degrés. Les fans de fisheye vont être ravis, le smartphone dispose d’un mode spécial offrant cette nouvelle perspective. Pour ceux qui souhaitent un rendu plus traditionnel, un mode ultra grand-angle 110° est également proposé.

Plusieurs fonctionnalités font leur arrivée au niveau du logiciel, comme la possibilité de prendre des clichés en RAW + 12 bits ou encore de filmer au format LOG sans profil d’image prédéfini. OnePlus introduit également un nouveau « Movie Mode », qui vous permet de régler l’ISO, la vitesse d’obturation et plus encore tout en capturant une vidéo.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10 Pro sera disponible en Chine à partir du 13 janvier dans deux coloris : Volvanic Black et Emerald Forest. Il est proposé moins cher que le OnePlus 9 Pro de 2021, il faut compter 4699 yuans (650 euros) pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 4999 yuans (692 euros) pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 5299 yuans (733 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. OnePlus s'est donc aligné avec les prix du Xiaomi 12 Pro.

OnePlus annonce déjà que le smartphone sera lancé plus tard en 2022 en Europe, mais aucune date n’a été communiquée. Il sera lancé sous ColorOS 12.1 basé sur Android 12 en Chine, mais tous les autres marchés auront bien droit à la nouvelle surcouche OxygenOS 12 basée sur Android 12. Comme OnePlus a baissé ses prix en Chine, il n'est pas impossible qu'il en fasse de même en France.