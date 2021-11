Test Xiaomi 11T Pro : à vos marques, prêts, chargez !

Après avoir donné le coup d'envoi en février dernier avec le Mi 11, Xiaomi a décliné ses nouveaux smartphones en de multiples versions. Si le 11T Pro, le tout dernier de la gamme, s'affiche à un prix inférieur, il n'est pas en reste en termes de fonctionnalités, de performances et détient un atout de taille : une charge “ultrarapide” de 17 minutes seulement. Nous l'avons testé et vous livrons toutes nos impressions, toutes nos conclusions.

Xiaomi ne cesse de proposer des smartphones innovants, proposant des avancées toujours plus intéressantes. Le 11T Pro ne déroge pas à la règle. Proposé à partir de 669,90€, ce smartphone offre sur le papier un avantage, et non des moindres : la capacité de se recharger entièrement en moins de 20 minutes grâce à une recharge rapide de 120W. Nous avons testé en profondeur cette nouvelle mouture de la marque afin de vous donner une vision précise de chacun de ses avantages et inconvénients.

Le Xiaomi 11T Pro est d'ores et déjà disponible sur le site du constructeur. Deux versions sont disponibles offrant au choix soit 128 Go soit 256 Go de stockage interne pour un prix d'entrée à 669,90 €. Il vous faudra débourser 30 € supplémentaires pour vous offrir la version 256 Go. Petite précision utile : la capacité de stockage n'est pas extensible. Il conviendra donc de ne pas vous tromper au moment de l'achat sur vos besoins. Trois coloris sont disponibles : Bleu céleste, Blanc lunaire et Gris comète.

Fiche technique du Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro Dimensions 164,1 x 76,9 x 8,8 mm Poids 204 grammes Ecran DotDisplay AMOLED 6,67"

Full HD+ 2400*1080

HDR10+

120 Hz

Dolby Vision

Gorilla Glass Victus Chipset Snapdragon 888 (5 nm) Système d'exploitation Android 11 + MIUI 12.5 RAM 8 Go LPDDR5 Stockage 128/256 Go microSD non Capteurs photo arrière 108MP f/1.75

8MP f/2.2 (ultra grand-angle), 120°

5MP f/2,4 .

Zoom numérique 10x

Vidéo 4K et 1080p à 30/60 ips , 8K à 30ips Capteurs photo avant 16MP, f/2.45, HDR Batterie 5000 mAh

Charge rapide 120W 5G Oui Audio Haut-parleur Stereo

Pas de port jack

Biométrie Capteur d'empreinte digitale sur bouton latéral

Déballage et design

Dans la boite toute de blanc vêtue, on retrouve l'ensemble des accessoires habituels qu'on peut constater chez la marque : une petite boite en carton renfermant un guide de démarrage rapide et un livret de garantie logés dans une coque en silicone transparent qui vous permettra d'assurer la sécurité de votre téléphone dès son achat. S'en suit le 11T Pro sous lequel vous retrouverez son câble USB type A vers USB type C permettant recharge et synchronisation, un kit mains libres puisque la législation française nous permet ce petit avantage. Pour finir, on découvre l'ultime accessoire permettant de profiter de la fonction majeure de ce smartphone : un imposant bloc de charge secteur plus lourd même que le smartphone, et qui est capable de délivrer jusqu'à 120W.

Côté design, le 11T Pro ne surprend pas, reprenant en grande partie les codes designs déjà présents sur la gamme Mi 11. On profite donc d'un grand écran plat sur la face avant aux bordures assez fines pour ne pas déranger, un poinçon en son centre et sommet pour loger la caméra selfie. On trouve également un dos à l'effet aluminium brossé (sur notre version de test Gris comète), qui n'est en fait qu'un dos en plastique brillant restituant vos empreintes digitales avec brio, où vient également prendre place l'imposant module photo. La tranche droite sert à loger l'ensemble des boutons de gestion de volume et d'allumage de l'appareil, ce dernier faisant également office de lecteur d'empreinte digitale. Petite déception : à ce prix nous nous attendions plutôt à un capteur biométrique situé sous l'écran.

En observant la tranche inférieure, on tombe sur l'un des haut-parleurs, une prise USB type C afin d'alimenter la batterie et le tiroir de cartes Nano-Sim. Celui permet l'intégration de deux cartes, mais dévoile également l'impossibilité d'étendre le stockage. Pour finir, on retrouve un petit trou où se loge le micro. Dernière zone du téléphone offrant quelque chose de notable, la tranche supérieure. Le sommet de l'appareil nous laisse découvrir un second haut-parleur, un micro pour la réduction des bruits ambiants lors de vos télécommunications, un émetteur infrarouge, et une large mention du partenariat entre Xiaomi et Harman Kardon qui signent tous deux le système audio stéréo présent dans ce 11T Pro.

En termes de prise en main, le 11T Pro offre quelque chose d'agréable sans faire partie des meilleures expériences. Son poids de 204 grammes, dans la tendance pour cette taille de téléphone, est bien réparti et les tranches arrondies sont assez douces pour ne pas fatiguer les mains. Cependant, les matériaux utilisés déçoivent, tant le plastique ne semble pas être de la meilleure facture.

Malgré son imposante taille de 16,4 cm de haut pour 7,69 cm de large et 0,88 cm d'épaisseur, le 11T Pro rend son utilisation à une main loin d'être désagréable. À dimensions sensiblement égales pour exemple, l'iPhone 13 Pro Max offre une préhension bien moins intuitive.

Le 11T Pro ne révolutionne donc rien, mais s'inscrit dans la tendance actuelle et offre, en dépit de matériaux pas vraiment premium, une prise en main agréable et polyvalente.

Écran

Le 11T Pro de Xiaomi se dote d'un écran DotDisplay de 6,67 pouces de diagonale protégé par un verre en Corning Gorilla Glass Victus. Cette dalle Amoled offre une résolution de 2400 x 1080 pixels au format 20:9, et un ratio de contraste infini (merci l'Amoled !).

Vous l'aurez compris, cette dalle est donc en Full HD. Une FHD bien maîtrisée qui offrira une expérience de visionnage riche en détail, contrastée et précise. Aucune bavure ne se fait sentir tant sa netteté est bien gérée. Si une petite concession sur la résolution est faite, il n'y en a aucune lorsque l'on parle de rafraîchissement, puisque la dalle propose ici une fréquence de 120 Hz pour l'affichage, et jusqu'à 480 Hz d'échantillonnage tactile. La fiche technique prouve son efficacité à l'utilisation tant l'écran offre une réactivité instantanée.

La luminosité offerte par l'écran est de 1000 nits au maximum. Dans l'absolu, cette valeur est équivalente à celle que l'on trouve sur bon nombre de téléphones du marché et permet de consulter son écran en toute condition sans trop de problèmes. Mais force est de constater que le verre manque d'un traitement anti-traces de doigts de qualité. Tant et si bien que lors d'une utilisation très régulière, il faut noter que la quantité de traces présentes sur l'écran amenuise la lisibilité en plein soleil. Si un coup de chiffon microfibre suffit à régler le problème, la nécessité récurrente de devoir subvenir à cette solution est plus problématique.

Audio

Xiaomi s'est allié à Harman Kardon afin d'offrir un combo de haut-parleurs performants. L'appareil délivre un son stéréo de bonne facture, laissant place à l'ensemble des fréquences, mais qui n'est pas exempt de défauts. À volume maximal, certaines fréquences ont tendance à engendrer de très légers grésillements, et des aigus un poil criards, certes pas très dérangeants, mais notables. Il suffit cependant de réduire le volume d'un clic sur le bouton pour faire disparaître le problème et retrouver un son agréable. On félicitera la puissance globale qui est cependant très bonne et permettra d'écouter des vidéos ou un peu de musique sans problèmes.

Le 11T Pro offre également une certification Hi-Res Audio et Dolby Atmos. Si vous êtes équipés d'une paire d'écouteurs, d'un casque, ou d'une enceinte compatible, nous ne pouvons que vous recommander de privilégier ces solutions afin de profiter au mieux de l'expérience.

Comme à l'accoutumée avec les smartphones, les haut-parleurs sont tout à fait capables de vous permettre d'écouter quelques titres en dépannage, ou d'écouter des messages vocaux, des stories sur les réseaux sociaux, etc. Mais évidemment, ne vous attendez pas à profiter de la meilleure des qualités possibles.

Performances et connectivité

Xiaomi a doté son 11T Pro d'un excellent combo intégrant un SOC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive en LPDDR5. Évidemment, l'ensemble tourne sans aucun souci dans n'importe quelle tâche de la plus légère à la plus lourde. Rien de surprenant donc de voir sur GeekBench 5 que si le 11T Pro ne brille pas en single-core, ses capacités en multi-core dépassent sans soucis un S21 Ultra, avec un résultat de 3314 points contre 3176.

La performance est de mise et l'ensemble des benchmarks le montrent, plaçant l'appareil dans le haut du panier des smartphones Android les plus performants. Un stress test sur Wild Life Extreme de 3D Mark permet d'afficher un score de stabilité du système de 88,9%, ce qui est vraiment très bon au regard du prix de l'appareil.

À l'utilisation, aucun problème notable n'est à constater : le 11T Pro est fluide, et même lors de longues sessions de jeu, la chauffe est bien maîtrisée par Xiaomi. Ce téléphone portable est capable de faire tourner Genshin Impact sans sourciller avec les paramètres graphiques réglés en «élevé ». Pas de latence ni de ralentissements à constater, même lorsqu'une grande quantité d'informations est affichée à l'écran. Si la qualité graphique n'est pas à son plus haut, elle reste tout à fait acceptable pour s'amuser sans se sentir limité par le système. Les autres jeux comme Asphalt 9 ou Call of Duty mobile ne seront pas en reste puisqu’encore mieux optimisés pour mobile. L'expérience de jeu sera tout bonnement parfaite.

Le Xiaomi 11 T Pro est un smartphone de 2021, et comme ses compères, il est évidemment compatible sur l'ensemble des bandes de fréquences de la 5G Sub-6GHz. Il offrira également une connectivité Wi-Fi 6 (802.11 ax) et de la norme Bluetooth 5,2 pour une latence réduite et une distance d'éloignement étendue.

Côté communication, le 11T Pro se révèle à la limite de la perfection. Autant dans la réception de voix que l'émission. Seule une légère compression laissera distinguer quelques bruits de fond malgré la réduction de bruit très performante, mais rien de réellement dérangeant. Au-delà de ça, la réception est excellente et rend une voix claire.

Batterie et autonomie

C'est le point fort de ce smartphone, sa recharge 120W capable de remplir 98% de sa batterie en à peine plus d'un quart d'heure. Si ça peut sembler trop beau pour être vrai, rassurez-vous, c'est réel !

Avant de vous en mettre plein la vue, prenons le temps de discuter quelques instants des performances d'autonomie de ce 11T Pro et de son accumulateur de 5000 mAh. Sur une journée énergivore intégrant les nombreux benchmarks nécessaires à la réalisation de ce test, du téléchargement d'applications en passant par de la VOD ou de l'écoute de musique, le téléphone peut se targuer d'offrir une autonomie tout bonnement impressionnante. Après plus de 5h d'utilisation intensive, la batterie affichait encore 56% d'autonomie restante et le temps d'autonomie restant affiché par Android indiquait 16h 18min.

Considérez donc qu'avec une utilisation plus modérée, vous pourrez sans aucun problème le faire tenir deux jours, voir trois jours si vous êtes économe, ce qui constitue un excellent score.

Mais là ou Xiaomi fait fort, c'est que le fait de tomber en panne de batterie n'est plus un souci puisque selon la marque, il ne faut que 17 minutes au 11T Pro pour bondir de 2% à 100% de batterie avec l'imposant chargeur 120W fourni ! Dans les faits, c'est un 0% à 100% en 20 minutes et 40 secondes que nous avons pu constater, mais la prouesse est là, et la rapidité de recharge est bluffante. Les premiers pourcentages de batterie montent à une vitesse impressionnante. Pour arriver à une telle rapidité, Xiaomi a installé une double batterie à l’intérieur de son smartphone. Côté puissance, l’ensemble fait 5000 mAh.

Cependant il faut s'en douter, cette vitesse ne vient pas sans petit souci : le 11T Pro a tendance à beaucoup chauffer lors de sa recharge. On peut donc se questionner sur la viabilité de cette technologie et son impact à long terme sur la durée de vie de la batterie et des composants internes.

Pour l’instant, Xiaomi annonce que ce sont les charges en 200W qui dégradent la batterie, mais pas celles en 120W. Mais aujourd'hui, le recul sur cette technologie n'est pas suffisant pour assurer à l'utilisateur que sa batterie ne souffrira pas d'une recharge 120W au quotidien. Afin de préserver cette dernière, il semble donc judicieux d'utiliser des solutions moins performantes au quotidien, et de n'utiliser l'adaptateur 120W qu'en cas en cas d'urgente nécessité.

Une excellente autonomie donc, couplée à la possibilité de recharger l'entièreté de la batterie en seulement quelques minutes, ce téléphone a des leçons à donner à plus d'un de ses concurrents. Cependant au rayon des regrets, on pourra néanmoins reprocher au 11T Pro de ne pas supporter la recharge sans fil.

Environnement

Xiaomi a doté son 11T Pro de MIUI 12.5, la toute dernière version de sa surcouche, laquelle est basée sur Android 11. Rassurez-vous : Xiaomi assurera les mises à jour logicielles vers Android 12 et futures versions, et promet 4 ans de mises à jour de sécurité.

Dans l'absolu rien de nouveau à signaler. L'interface reste dans les grandes lignes dans la continuité de ce qu'on connaît chez Xiaomi. Un centre de contrôle judicieusement designé et très intuitif, des animations fluides et fonctionnelles, mais toujours quelques soucis d'optimisation de texte dans les paramètres où certains sont tronqués par manque de place.

Il est cependant à noter que la marque chinoise n'a toujours pas fait d'efforts quant aux bloatwares installés : Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Amazon Music, LinkedIn, Ebay, AliExpress et consorts. Si certains s'égaieront de ne pas avoir à installer ces dernières manuellement, cet immense lot d'applications préinstallées laisse la sensation d'un “fouillis” global et désagréable sur un nouveau téléphone.

Photo et vidéo

Le Xiaomi 11T Pro est équipé d'un triple module photo. On y trouve donc :

une caméra grand-angle de 108 Mpx offrant une ouverture de f/1,75

offrant une ouverture de f/1,75 un ultra grand-angle au champ de vision de 120° de 8 Mpx ouvrant à f/2,2

au champ de vision de 120° de 8 Mpx ouvrant à f/2,2 un capteur télémacro.

Commençons avec le capteur principal de 108 Mpx qui, de base, utilise la technologie du pixel binding. Celle-ci combine neuf pixels en un, offrant au final des photos de 12Mpx. Dans l'absolu, ce module offre de bons clichés. En mode standard, les couleurs sont vives, les détails sont présents. Cependant il est à noter que le traitement logiciel a tendance à booster la netteté de certaines zones. Aussi on peut très distinctement détecter de la distorsion dans les angles des images. Pour continuer sur la liste des points négatifs, à contre-jour, un léger voile blanc vient recouvrir les images.

De fait, le taux de contraste est bien moins saisissant. On verra inévitablement apparaître du flare çà et là. Si pour certains clichés cela peut se révéler intéressant, il n'est pas rare de devoir composer avec malgré nous. Pour finir, la gestion du HDR aurait pu être un peu mieux gérée, car il n'est pas rare qu'on perde des informations dans les zones claires et sombres de l'image, rendant les détails à ces endroits presque illisibles.

En mode 108 Mpx, les clichés sont nettement plus agréables. Le piqué global se précise et offre un résultat convaincant. Au niveau de la plage de focale, un rapide test de zoom montre qu'au-delà d'un zoom X2 les résultats perdront cruellement en netteté et en précision, rendant l'ensemble inexploitable.

L'ultra grand-angle est intéressant en plusieurs points. Malgré sa faible résolution de 8 Mpx, il offrira de jolis clichés qui auront le mérite de garder l'ensemble des lignes droites sans tendance à la courbure. Cependant, il est à noter que ce dernier capte malheureusement bien moins de luminosité que le principal de 108 Mpx, un passage de l'un a l'autre est flagrant. Si on peut remarquer également quelques aberrations chromatiques en bord d'image, l'ensemble restitue tout de même une bonne vision de la réalité et renforce donc le potentiel de ce dernier pour plus d'une situation.

Évoquons également le mode nuit qui est loin d'être le plus intéressant du marché. La différence n'est pas flagrante entre un cliché pris avec ou sans ce mode, et la stabilisation lors de la prise de vue n'aide pas. Un moindre micromouvement lors de la capture vous offrira un cliché flou. L'apport de ce mode est presque négligeable tant le gain de luminosité est faible par rapport au risque de tremblements. Le constat est encore plus critiquable si vous tentez de prendre une photo ultra-grand-angle en mode nuit. Les images sont tout simplement inutilisables tant le traitement logiciel est incapable de déterminer les zones à mettre en avant.

De son côté, le capteur macro offre de jolis clichés. S'il reste dans la majorité des cas anecdotique, il saura sans problème saisir les détails d'un objet pris de très près. Sa mise au point permet d'obtenir un beau flou d'arrière plan, permettant d'obtenir un résultat vraiment convaincant. En revanche, le fait que le flou appliqué par le logiciel semble « radial » offre à l'image un mouvement non intentionnel lors de la prise de vue.

Pour conclure sur le triple module photo de ce 11T Pro, s'il prend de beaux clichés, l'expérience est entachée çà et là par de petits soucis logiciels qui pourraient grandement être perfectibles. Si vous cherchez un vrai photophone, ce dernier ne vous conviendra probablement pas.

À l'avant, le 11T Pro est doté, dans le poinçon de son écran, d'une caméra selfie de 16 Mpx offrant une ouverture f/2,45. Dans l'absolu les clichés sont de bonne qualité. À noter que la prévisualisation du mode portrait est moins bonne que le résultat post-cliché. Lors de la prise de photo, certaines zones sont floutées, mais une correction plus logique est appliquée à la photo dans la galerie. Par exemple dans tous les tests de mode portrait, le casque audio que je porte était flouté lors de la prévisualisation, mais sur les clichés enregistrés le traitement détoure bien ce dernier le laissant net.

Un point sur la partie vidéo. Grâce au 11T Pro, vous pouvez filmer en 1080P et 4K à 30fps et 60fps. Vous avez même la possibilité de pousser le téléphone dans ses retranchements avec de la 8K à 30fps. À vous de juger de la nécessité de ce dernier format si c'est pour consulter les vidéos sur l'écran FHD de l'appareil. Cependant, la fonctionnalité a le mérite d'être là. Enfin, la stabilisation n'est pas la plus performante du marché, mais fait très bien l'affaire en supprimant les microtremblements éventuels.