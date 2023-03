The Last of Us : n’attendez pas la saison 2 avant 2025, l’actrice d’Ellie l’affirme

Alors que la première saison de The Last of Us vient de se terminer sur HBO et Amazon Prime Video en France, tous les regards se tournent maintenant vers la suite. Et d'après Bella Ramsay, l'actrice d'Ellie, il faudra attendre 2025 minimum.

Comme vous le savez peut-être, la toute première saison de la série The Last of Us vient se terminer sur HBO et sur Amazon Prime Video en France. De l'avis de nombreux fans, nous sommes devant l'une des meilleures adaptations TV jamais réalisées d'un jeu vidéo.

Il faut bien reconnaître que le travail accompli par les équipes de Craig Mazin et de Neil Druckmann (le créateur de la licence et réalisateur des jeux chez Naughty Dog) force le respect, que ce soit du côté du casting (Pedro Pascal et Bella Ramsay en tête) ou de l'écriture.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la suite des aventures de Joel et Ellie. Sans surprise, HBO a confirmé qu'une saison 2 était d'ores et déjà en préparation. Bien entendu, le scénario adaptera forcément l'histoire de The Last of Us Part 2. Mais contrairement au premier opus, TLOU Part 2 est un jeu bien plus dense, avec un récit bien plus complexe aux nombreuses ramifications (sa durée de vie approche des 35 heures de jeu contre une quinzaine pour le 1er jeu).

De fait, Neil Druckmann et Craig Mazin ont confirmé qu'il “faudra plus d'une saison” pour raconter les évènements de Part 2. Mais attendant, quand pourrons-nous découvrir cette deuxième saison ?

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Pas de saison 2 de The Last of Us avant 2025

Lors d'une interview accordée à nos confrères de The Independent, l'interprète d'Ellie Bella Ramsay a dévoilé la fenêtre de sortie du prochain chapitre de The Last of Us. Et autant dire qu'il faudra s'armer de patience :

“Ce sera dans un moment. Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, ou au début de la prochaine. Donc ce sera probablement pour la fin 2024, ou début 2025″, a déclaré la jeune actrice. Quoi qu'il en soit, les propos de Bella Ramsey concordent avec ceux de Pedro Pascal, qui a récemment annoncé un début de tournage vers la fin d'année 2023.

Notez par ailleurs que Neil Druckmann a d'ores et déjà commencé à teaser cette saison. Sur Twitter, le directeur artistique des jeux a publié un artwork du prochain volet de The Last Of Us (visible ci-dessus). On peut y voir un avant-bras musclé armé d'un marteau, sur fond d'incendies de forêt. Une référence directe à Abby, personnage central de The Last of Us Part 2.