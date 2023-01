The Last of Us saison 2 : la suite de la série TV est officialisée

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Warner pour officialiser une suite à sa série TV “The Last of Us”. En seulement deux épisodes, elle connaît un tel succès qu'il était difficile d'imaginer qu'il en soit autrement.

Diffusée depuis le 16 janvier 2023, la série The Last of Us est sans aucun doute l'un des phénomènes les plus marquants de ces derniers mois pour le petit écran. Et si vous êtes fan, bonne nouvelle : la série vient tout juste d'être renouvelée pour une seconde saison.

Rien d'étonnant à cela, en réalité : avec un score de 97% surRotten Tomatoes, The Last of Us est sans aucun doute la série la plus plébiscitée du moment. Hier, les rumeurs allaient déjà bon train quant à l'annonce d'une suite à la série. Mais rien n'avait été encore confirmé, jusqu'à ce que Warner l'annonce officiellement aujourd'hui même sur sa page média.

The Last of Us : la saison 2 est confirmée

Basé sur le jeu vidéo du même nom, The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique. Victime d'une épidémie qui la ravage depuis 20 ans, l'Humanité a dû totalement se réorganiser. C'est dans ce contexte qu'évolue Joel, un survivant, qui doit faire sortir d'une zone de quarantaine une jeune fille de 14 ans prénommée Ellie.

C'est donc officiel. The Last of Us reviendra pour une seconde saison. “Après avoir réalisé cette première saison inoubliable, j’ai hâte de voir cette équipe se surpasser à nouveau avec la deuxième saison”, explique Francesca Orsi, vice-présidente exécutive des programmes de HBO.

“Je suis humble, honoré et franchement bouleversé que tant de gens aient visionné et se soient connectés à notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable casting et notre équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées », explique le producteur exécutif Neil Druckmann. “Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le faire à nouveau avec la saison deux ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci !”

Pour le moment, on ignore quand le tournage de la série aura lieu. Et bien évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer quant à une éventuelle date de diffusion. Rappelons qu'en France, la série est actuellement diffusée sur Amazon Prime Video. Et si vous n'êtes abonné à la plateforme de streaming, retenez qu'il est possible de visionner gratuitement le premier épisode de The Last of Us sur YouTube.

Source : Warner Media