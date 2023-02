The Last of Us : pourquoi l’épisode 3 fait polémique et reçoit une vague de mauvaises notes

Dans son dernier épisode, la série The Last of Us a légèrement dévié du jeu en se concentrant sur l'histoire de Bill et Frank, avant les événements de 2023. Pour la première fois, les créateurs ont confirmé que les deux hommes forment un couple gay. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas plu à une certaine catégorie de téléspectateurs.

Depuis son lancement sur HBO, The Last of Us fait quasiment l'unanimité. Que ce soit la critique ou le public, tout le monde ou presque semble se mettre d'accord pour saluer la qualité de l'adaptation télévisée. Sur les sites spécialisés, les deux premiers épisodes ont chacun reçu des notes exceptionnelles, relativement rares pour une série qui débute. Mais, sur Rotten Tomatoes comme sur IMDb, les avis sont en chute libre sur le troisième épisode. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, l'épisode est acclamé pour sa portée émotionnelle forte et le portrait dressé d'un couple au milieu d'une apocalypse.

Alors que s'est-il passé ? Si la raison n'échappe certainement à personne ayant vu l'épisode de lui-même, certains spectateurs ne cachent pas leurs raisons derrière leur note sévère. Ce qui pose problème, c'est que Bill et Frank soient gays. Pour une grande partie des concernés, il s'agirait d'une énième histoire d'amour homosexuelle à la télévision, qu'ils jugent trop fréquentes. Pourtant, selon un rapport de l'association GLAAD publié en 2018, les personnages LGBT ne représentent que 6,4% du paysage audiovisuel américain. Autant dire que ces commentaires sont fortement teintés d'homophobie.

The Last of Us se fait prendre d'assaut par des spectateurs homophobes

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le jeu ainsi que sur la série.

Pourtant, il est bon de rappeler que dans le jeu de 2013, il était déjà fortement suggéré que Bill et Frank était en couple. Si la série a certes pris de grandes libertés quant à la mort des deux personnages (Frank est mort par pendaison dans le jeu et par suicide médicamenteux des suites d'une maladie dans la série, Bill ne meurt pas dans le jeu mais rejoint Frank dans la série), l'épisode s'est contenté de confirmer des rumeurs qui circulaient déjà depuis de nombreuses années sur leurs relations.

Ce phénomène ne date pas d'hier. Il porte même un nom : le review bombing. Concrètement, il s'agit d'assaillir les sites de notations pour attribuer une mauvaise critique à une œuvre. Bien souvent, il s'agit pour leurs adeptes d'exprimer leur mécontentement envers les créateurs de cette œuvre, que ce soit pour des raisons idéologiques ou simplement pour du troll. Fort heureusement, la note globale de The Last of Us n'a pas trop souffert de cet événement.