The Last of Us : les critiques sont unanimes, la série HBO est un chef d’œuvre

À quelques jours de la diffusion de la série The Last of Us sur HBO, l’attente continue de grimper auprès des fans du jeu culte. Comme d’habitude, les critiques ont eu accès aux épisodes en avance, et leurs avis ont de quoi rassurer les plus inquiets. En effet, tout le monde s’accorde pour dire que cette adaptation coche toutes les cases du chef-d’œuvre.

Si vous attendez avec impatience l’arrivée de la série The Last of Us, vous n’êtes pas seuls. Aux États-Unis, l’adaptation signée HBO débarquera sur les écrans le 15 janvier. En France, la situation est un peu plus compliquée et personne ne sait encore vraiment quand nous pourrons visionner cette première saison. Quoiqu’il en soit, il est désormais temps de connaître l’avis des critiques qui ont eu la chance de voir la série avant tout le monde.

On ne va pas y aller par quatre chemins : The Last of Us met tout le monde d’accord. « The Last of Us est la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps », se risque ainsi à dire Germain Lussion pour Gizmodo. De quoi donner le ton. Dans un premier temps, les critiques félicitent les showrunners pour leur respect exemplaire de l’œuvre originelle. Comme l’avaient déjà suggéré les bandes-annonces, la série est en effet extrêmement fidèle au jeu.

La série The Last of Us sera une excellente adaptation du jeu vidéo

L’histoire de la série de la série ne dérivera donc pas du tronc du jeu vidéo. Joel et Ellie se rencontreront bel et bien 20 ans après le décès de la fille de ce premier, dans un monde mis à feu et à sang par une infection transformant les humains en créatures monstrueuses. Mais, comme dans le jeu, le cœur de l’œuvre se trouve dans la relation qui lie le vieil homme et la jeune fille.

En outre, la série se permet quelques écarts par rapport à son matériau de base. Celle-ci se concentre en effet beaucoup plus sur ses personnages et leur développement au fur et à mesure de l’histoire que sur les scènes d’actions et de suspense, comme l’ont par ailleurs confirmé les créateurs de la série eux-mêmes. « La série parvient habilement à rendre un hommage affectueux au matériau d’origine sans y être trop attachée », écrit ainsi Nathan Ingraham pour Engadget.

Enfin, les critiques soulignent l’excellente performance des deux acteurs principaux, Pedro Pascal et Bella Ramsey, notamment cette dernière. « Ramsey est brillante dans le rôle d’Ellie », explique Germain Lussion. « Le personnage est intelligent, hilarant et dit tout ce qui lui passe par la tête. Vous pouvez même, par moments, détester Ellie à cause de son côté provocateur et agaçant. »

Enfin, les critiques saluent l’ambition de la série de s’éloigner des autres cadors du genre, The Walking Dead en tête, en proposant plutôt une histoire pleine d’espoir. Comme l’explique Joshua Rivera pour Polygon, l’humanité va plutôt chercher à se retrouver en communauté plutôt que de survivre par petits groupes agressifs les uns envers les autres. Avec tous les risques que cela implique.